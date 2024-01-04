***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.01.2024 18:55
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
DERYA ERÇETİN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Akademisyen 23.08.2023 İcrada Görevli Değil CASA EMTİA YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet 0 Bağımsız Üye Değil
SELAHATTİN ŞAMDANLI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 22.11.2021 İcrada Görevli - Hayır 0.0001 Bağımsız Üye Değil
TUGAY FİDAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 23.08.2023 İcrada Görevli Değil CASA EMTİA YÖNETİM KURULU ÜYESİ Hayır 0 Bağımsız Üye Değil
REMZİ PEKBAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 23.08.2023 İcrada Görevli CASA EMTİA YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet 0 Bağımsız Üye Değil
MEHMET TURGUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 03.01.2024 İcrada Görevli Değil Hayır 0 Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232715
BIST
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18:057.548
En Düşük
|Değişim
|: 1,83%
|| 135,80
|Açılış
|: 7.422
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|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
7.387
En Yüksek
7.548
18:0529,7585
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0109
|Açılış
|: 29,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,0000
|
29,8193
En Düşük
29,6698
18:0532,6875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1306
|Açılış
|: 32,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
|
32,7696
En Düşük
32,5030
18:051.953,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,22
|Açılış
|: 1.953,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,09
|
1.963,86
En Düşük
1.946,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCTL
|88,55
|90.236.878
|% 10,00
|
|ARENA
|33,88
|26.371.540
|% 10,00
|
|BEGYO
|3,41
|248.239.220
|% 10,00
|
|DERHL
|8,47
|66.867.948
|% 10,00
|
|TEKTU
|3,19
|46.053.046
|% 10,00
|
|BAYRK
|17,73
|59.332.489
|% -10,00
|
|QUAGR
|4,22
|1.018.744.587
|% -9,44
|
|IHYAY
|2,96
|42.869.917
|% -8,36
|
|KUYAS
|61,00
|339.059.763
|% -5,79
|
|BTCIM
|115,90
|159.078.624
|% -5,31
|
|THYAO
|233,30
|4.752.374.432
|% 1,39
|
|YKBNK
|19,91
|4.176.549.067
|% 2,68
|
|ISCTR
|22,96
|3.955.987.043
|% 2,32
|
|TUPRS
|143,70
|3.178.150.716
|% 2,28
|
|GUBRF
|161,60
|3.104.982.733
|% -1,16
|
|QUAGR
|4,22
|1.018.744.587
|% -9,44
|
|YKBNK
|19,91
|4.176.549.067
|% 2,68
|
|EKGYO
|7,26
|1.466.959.010
|% 5,52
|
|ISCTR
|22,96
|3.955.987.043
|% 2,32
|
|SKBNK
|4,09
|494.153.397
|% 3,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7451
|29,7537
|% -0,05
|
|Euro
|32,6576
|32,6902
|% 0,41
|
|Sterlin
|37,6291
|37,8178
|% 0,11
|
|Frank
|34,8109
|35,0206
|% -0,22
|
|Riyal
|7,9111
|7,9508
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,01
|23,04
|% 0,66
|
|Platin
|956,72
|959,91
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.035,40
|1.040,08
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,81
|77,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.043,84
|2.044,13
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 156, 32 artarak (% 1.96 ) 8, 125
-
17:59XU100
Endeks 7, 533 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 64 üstünde . İşlem hacmi 67, 446.00 milyon TL de
-
17:58EKGYO
Yüzde 4.51 oranında artışla 7.19 lira fiyatla işlem gören hissede 185, 213, 358 adet işlem
-
17:57DESPC
Yüzde 5.89 oranında artışla 30.20 lira fiyatla işlem gören hissede 270, 203 adet işlem
-
17:56BEGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 3.41 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 073, 145 adet işlem