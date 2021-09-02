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***DIRIT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi

02.09.2021 16:41



***DIRIT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )

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Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi

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Açıklamalar

Finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirket aşağıda yer almaktadır.
- Diriteks-Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (30.06.2021 tarihli Finansal Raporlar için 29.09.2021 (dahil) tarihine kadar)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961490


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Tam 3.182 3.262 -7,32  
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Çeyrek 771 789 -1,77  
Gümüş.Ons 23,96 24,00 0,08  
Gümüş Gr. 6,41 6,42 0,05  
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