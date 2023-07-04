***DIRIT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.07.2023 13:56
***DIRIT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Savaş Kollik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165116
BIST
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16:076.016
En Düşük
|Değişim
|: 0,02%
|| 1,19
|Açılış
|: 6.050
|
|Önceki Kapanış
|: 6.015
|
5.980
En Yüksek
6.077
16:0726,0177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1231
|Açılış
|: 26,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,0000
|
26,0840
En Düşük
25,7594
16:0728,3545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0452
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5076
En Düşük
28,0532
16:071.611,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 10,63
|Açılış
|: 1.611,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.601,08
|
1.618,13
En Düşük
1.591,52
BIST En Aktif Hisseler16:07
|VKGYO
|3,04
|151.286.948
|% 91,19
|
|OYAYO
|14,08
|8.601.248
|% 10,00
|
|SEKFK
|12,87
|108.401.227
|% 10,00
|
|EMKEL
|10,56
|93.861.681
|% 10,00
|
|VKFYO
|34,54
|35.219.278
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,10
|1.553.207
|% -8,17
|
|SODSN
|31,64
|372.961
|% -5,55
|
|ESCOM
|28,60
|54.040.825
|% -4,35
|
|MEDTR
|37,48
|21.293.924
|% -4,00
|
|ISBTR
|50.480,00
|1.194.329
|% -3,48
|
|THYAO
|207,90
|6.378.272.698
|% -1,24
|
|KOZAL
|27,38
|4.558.847.856
|% 0,96
|
|YKBNK
|13,42
|4.413.319.658
|% 1,59
|
|ASTOR
|68,75
|3.839.094.596
|% 0,22
|
|ASELS
|58,50
|3.530.439.238
|% 2,18
|
|YKBNK
|13,42
|4.413.319.658
|% 1,59
|
|SKBNK
|2,88
|890.667.383
|% 7,46
|
|EKGYO
|7,86
|2.078.598.106
|% 2,21
|
|ISCTR
|14,41
|3.104.078.236
|% 1,12
|
|KOZAL
|27,38
|4.558.847.856
|% 0,96
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9681
|26,0177
|% 0,48
|
|Euro
|28,3408
|28,3545
|% 0,16
|
|Sterlin
|33,0116
|33,1771
|% 0,68
|
|Frank
|28,9255
|29,0997
|% 0,45
|
|Riyal
|6,9153
|6,9500
|% 0,38
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|5,97
|
|Altın Gr.
|1.611
|1.612
|10,63
|
|Cumhuriyet
|10.749
|10.911
|33,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.186
|5.321
|11,00
|
|Çeyrek
|2.601
|2.661
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,03
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,21
|19,23
|0,14
|
|B. Petrol
|75,81
|75,81
|1,16
|