***DIRIT* *MARTI* *ATLAS* *DGATE* *COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
11.09.2020 09:14
***DIRIT******MARTI******ATLAS******DGATE******COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [COSMO, DGATE, DIRIT, MARTI, ATLAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874553
BIST
18:051.099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
0
En Düşük
0
18:057,4617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0130
|Açılış
|: 7,4670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4670
En Düşük
7,4368
18:058,8315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0261
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8452
En Düşük
8,7908
18:05466,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,04
|Açılış
|: 466,21
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
466,98
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKFYO
|9,42
|106.915.849
|% 0,00
|
|MPARK
|17,72
|110.779.313
|% 0,00
|
|NTHOL
|2,23
|46.852.068
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,11
|716.376.575
|% 0,00
|
|AKGRT
|7,35
|5.425.880
|% 0,00
|
|VKFYO
|9,42
|106.915.849
|% 0,00
|
|MPARK
|17,72
|110.779.313
|% 0,00
|
|NTHOL
|2,23
|46.852.068
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,11
|716.376.575
|% 0,00
|
|AKGRT
|7,35
|5.425.880
|% 0,00
|
|PETKM
|4,26
|2.568.473.829
|% 0,00
|
|GARAN
|6,83
|1.494.835.410
|% 0,00
|
|FENER
|44,32
|1.285.478.853
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,72
|1.140.760.202
|% 0,00
|
|TSPOR
|6,45
|986.644.705
|% 0,00
|
|PETKM
|4,26
|2.568.473.829
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,72
|1.140.760.202
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,50
|413.357.729
|% 0,00
|
|GARAN
|6,83
|1.494.835.410
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,51
|318.727.203
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4572
|7,4600
|% 0,15
|
|Euro
|8,8274
|8,8326
|% 0,31
|
|Sterlin
|9,5313
|9,5791
|% 0,20
|
|Frank
|8,1639
|8,2131
|% 0,21
|
|Riyal
|1,9837
|1,9936
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|-3,70
|
|Altın Gr.
|466
|466
|0,05
|
|Cumhuriyet
|3.116
|3.163
|8,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|10,60
|
|Yarım
|1.498
|1.537
|5,13
|
|Çeyrek
|751
|769
|2,57
|
|Gümüş.Ons
|26,74
|26,79
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,99
|39,99
|-0,07
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, HALKB, SODA
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 08 artarak (% 0.11 ) 1, 010
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, BALAT, ISBIR, MMCAS, COSMO, YBTAS, ARTI, YONGA, KSTUR, EMNIS
-
17:58
EMNIS, RTALB, DAGI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
ETILR, GUSGR, FENER değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında