***DIRIT* *METRO* *MEGAP* *FONET* *YGYO* *VANGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
20.12.2021 09:35
***DIRIT******METRO******MEGAP******FONET******YGYO******VANGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [MEGAP, METRO, DIRIT, FONET, VANGD, YGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984527
BIST
17:141.814
En Yüksek
|Değişim
|: -4,14%
|| -78,25
|Açılış
|: 1.833
|
|Önceki Kapanış
|: 1.892
|
1.896
En Düşük
1.784
17:1412,4856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0790
|Açılış
|: 12,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7500
|
12,7919
En Düşük
12,0745
17:1414,1510
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0579
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
14,8602
En Düşük
13,6023
17:14722,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,03
|Açılış
|: 722,21
|
|Önceki Kapanış
|: 720,19
|
735,56
En Düşük
693,99
BIST En Aktif Hisseler17:14
|BURCE
|33,92
|31.699.968
|% 698,12
|
|KRDMD
|9,30
|1.754.436.233
|% 315,18
|
|ASUZU
|29,36
|52.429.073
|% 292,51
|
|KRDMA
|7,98
|101.641.012
|% 269,44
|
|SNGYO
|4,15
|47.951.399
|% 248,74
|
|YESIL
|1,87
|16.450.083
|% -88,20
|
|ITTFH
|1,26
|11.187.272
|% -41,94
|
|KLGYO
|1,69
|25.304.352
|% -33,73
|
|IHLGM
|0,81
|12.563.981
|% -27,68
|
|ICBCT
|5,51
|10.108.237
|% -22,07
|
|GARAN
|11,90
|4.199.471.127
|% 4,57
|
|SISE
|13,28
|3.203.219.716
|% -9,97
|
|EREGL
|25,52
|2.908.386.642
|% -9,70
|
|THYAO
|19,33
|2.194.728.721
|% -3,01
|
|YKBNK
|3,47
|1.998.389.911
|% 3,27
|
|YKBNK
|3,47
|1.998.389.911
|% 3,27
|
|GARAN
|11,90
|4.199.471.127
|% 4,57
|
|TSKB
|1,46
|381.070.681
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,18
|570.284.074
|% 0,00
|
|SISE
|13,28
|3.203.219.716
|% -9,97
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,4475
|12,4856
|% -0,63
|
|Euro
|14,0938
|14,1510
|% -0,41
|
|Sterlin
|16,6057
|16,6890
|% 0,22
|
|Frank
|13,5069
|13,5883
|% 0,02
|
|Riyal
|3,3188
|3,3354
|% -0,22
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|5,66
|
|Altın Gr.
|718
|718
|-2,19
|
|Cumhuriyet
|4.818
|4.891
|-422,00
|
|Tam
|4.787
|4.925
|-433,83
|
|Yarım
|2.314
|2.382
|-209,86
|
|Çeyrek
|1.161
|1.191
|-104,92
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,69
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|9,07
|9,08
|0,03
|
|B. Petrol
|74,11
|74,11
|0,15
|
Seans Raporu
17:14
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17:28FROTO
Yüzde -9.06 oranında düşüşle 228.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 453, 506 adet işlem
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17:27KRDMD
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 9.30 lira fiyatla işlem gören hissede 182, 623, 405 adet işlem
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17:26ISDMR
Yüzde -8.86 oranında düşüşle 20.78 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 366, 757 adet işlem
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17:25XU100
Endeks 1, 818 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 89 altında . İşlem hacmi 37, 700.00 milyon TL de
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17:25ISDMR
Yüzde -8.77 oranında düşüşle 20.80 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 354, 239 adet işlem