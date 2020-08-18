***DIRIT* *METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
18.08.2020 09:07
***DIRIT******METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [DIRIT, METUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869588
BIST
10:221.090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,05
|Açılış
|: 1.088
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.091
En Düşük
1.084
10:227,3960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0123
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4005
En Düşük
7,3688
10:228,7985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0420
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,8080
En Düşük
8,7426
10:22475,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 5,04
|Açılış
|: 475,87
|
|Önceki Kapanış
|: 470,83
|
477,56
En Düşük
469,70
BIST En Aktif Hisseler10:22
|ARMDA
|29,04
|5.188.720
|% 10,00
|
|ISBTR
|43.340,00
|43.340
|% 10,00
|
|TKURU
|80,95
|42.175
|% 9,99
|
|FADE
|5,62
|19.847.513
|% 9,98
|
|VKFYO
|10,61
|2.082.064
|% 9,95
|
|RALYH
|13,05
|9.717.494
|% -10,00
|
|KENT
|2.266,70
|1.511.889
|% -10,00
|
|MSGYO
|3,23
|4.101.865
|% -8,50
|
|BFREN
|870,00
|4.385.827
|% -7,41
|
|QNBFB
|70,50
|3.150.933
|% -7,18
|
|GARAN
|7,03
|201.590.805
|% 1,01
|
|RTALB
|56,40
|175.179.660
|% 8,46
|
|ASELS
|17,81
|86.581.897
|% -0,17
|
|SISE
|5,99
|80.712.986
|% 0,84
|
|AKBNK
|5,02
|70.818.298
|% 0,60
|
|EKGYO
|1,93
|66.703.756
|% 0,00
|
|GARAN
|7,03
|201.590.805
|% 1,01
|
|KRDMD
|2,83
|63.145.370
|% -0,70
|
|AKBNK
|5,02
|70.818.298
|% 0,60
|
|SISE
|5,99
|80.712.986
|% 0,84
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3903
|7,3960
|% 0,17
|
|Euro
|8,7905
|8,7985
|% 0,48
|
|Sterlin
|9,7050
|9,7537
|% 0,71
|
|Frank
|8,1421
|8,1911
|% 0,49
|
|Riyal
|1,9651
|1,9750
|% 0,24
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.003
|2.003
|17,46
|
|Altın Gr.
|475
|475
|4,47
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.179
|6,00
|
|Tam
|3.121
|3.200
|66,49
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|32,16
|
|Çeyrek
|757
|774
|16,09
|
|Gümüş.Ons
|28,04
|28,08
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,14
|
|B. Petrol
|45,23
|45,23
|-0,14
|