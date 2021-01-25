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***DIRIT* *POLHO* *MRGYO* *KSTUR* *SODSN* *SNGYO* *KERVN* *OSTIM* *ZOREN* *SEYKM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

25.01.2021 16:44



***DIRIT******POLHO******MRGYO******KSTUR******SODSN******SNGYO******KERVN******OSTIM******ZOREN******SEYKM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler DIRIT, KERVN, KSTUR, MRGYO, OSTIM, POLHO, SEYKM, SNGYO, SODSN, ZOREN

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
DIRIT 1 DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E MÜŞERREF ŞAHİNLER 3.289,000
KERVN 2 KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş E GÖKHAN KARATÜN 1.000,000
KSTUR 3 KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş. E SEMA ÇAKIROĞLU 3.233,790
MRGYO 4 MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ONUR ALTIN 120.000,000
OSTIM 5 OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. E ADVİYE İREM YÜCEEL 6.075,000
POLHO 6 POLİSAN HOLDİNG A.Ş. E GÖKHAN KARATÜN 39.000,000
SEYKM 7 SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş. E ONUR ALTIN 55.000,000
SNGYO 8 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ONUR ALTIN 100.000,000
SODSN 9 SODAŞ SODYUM SANAYİ A.Ş. E ALİ CENGİZER 5.237,500
SODSN 10 SODAŞ SODYUM SANAYİ A.Ş. E HAKAN CENGİZER 13.767,500
ZOREN 11 ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. E ONUR ALTIN 100.000,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanıl
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KAPLM 48,40 2.397.204 % 10,00  
KSTUR 231,00 860.804 % 10,00  
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