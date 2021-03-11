***DITAS* *AKSUE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
11.03.2021 09:24
***DITAS******AKSUE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [DITAS, AKSUE]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.BE (Kaydi Pay, Miktar: 16.363,312 TL nominal, Aracı: OMD, Kapanış Tarihi: 12.03.2021) Maksimum Emir Değeri: 100.000 TL AKSUE.BE (Kaydi Pay, Miktar: 109.673,570 TL nominal, Aracı: SKY, Kapanış Tarihi: 12.03.2021) Maksimum Emir Değeri: 100.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917178
BIST
18:051.565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
0
En Düşük
0
18:057,4865
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0180
|Açılış
|: 7,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,5222
En Düşük
7,4828
18:058,9444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0116
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
8,9775
En Düşük
8,9303
18:05418,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,29
|Açılış
|: 418,04
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
415,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BIMAS
|68,90
|393.905.820
|% 0,00
|
|JANTS
|532,90
|141.084.074
|% 0,00
|
|YGYO
|1,63
|17.068.210
|% 0,00
|
|SILVR
|6,85
|27.990.581
|% 0,00
|
|TRCAS
|5,39
|37.914.866
|% 0,00
|
|BIMAS
|68,90
|393.905.820
|% 0,00
|
|JANTS
|532,90
|141.084.074
|% 0,00
|
|YGYO
|1,63
|17.068.210
|% 0,00
|
|SILVR
|6,85
|27.990.581
|% 0,00
|
|TRCAS
|5,39
|37.914.866
|% 0,00
|
|GARAN
|9,17
|3.037.819.399
|% 0,00
|
|SASA
|46,46
|1.553.137.434
|% 0,00
|
|PETKM
|6,23
|1.215.806.739
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,67
|1.174.174.919
|% 0,00
|
|GUBRF
|82,55
|1.102.496.456
|% 0,00
|
|GARAN
|9,17
|3.037.819.399
|% 0,00
|
|PETKM
|6,23
|1.215.806.739
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,38
|460.905.843
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,67
|1.174.174.919
|% 0,00
|
|ODAS
|3,87
|561.523.023
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4817
|7,4865
|% -0,24
|
|Euro
|8,9328
|8,9444
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,4159
|10,4682
|% 0,07
|
|Frank
|8,0261
|8,0744
|% -0,03
|
|Riyal
|1,9936
|2,0036
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|7,86
|
|Altın Gr.
|418
|418
|2,59
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-32,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|-38,39
|
|Yarım
|1.332
|1.366
|-18,57
|
|Çeyrek
|668
|683
|-9,28
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,33
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,04
|
|B. Petrol
|68,31
|68,31
|0,41
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57VERUS
Yüzde 9.89 oranında artışla 65.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 330, 574 adet işlem
-
17:56EUKYO
Yüzde 8.09 oranında artışla 4.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 256, 520 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, KOZAL, PGSUS
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 28 artarak (% 0.76 ) 1, 369
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAREL, PARSN, KSTUR, SASA, VAKKO, MERIT, TMSN, KRVGD, SELEC, BFREN