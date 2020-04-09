***DITAS* *ARENA* *DOHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***DITAS******ARENA******DOHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ARENA, DITAS, DOHOL10.04.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaARENA BILGISAYAR ARENA 0,3774412 0,320825DITAS DOGAN DITAS 0,06 0,051DOGAN HOLDING DOHOL 0,0382125 0,0324806Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836969BIST