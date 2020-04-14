***DITAS* *ARENA* *DOHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
14.04.2020 16:51
***DITAS******ARENA******DOHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler ARENA, DITAS, DOHOL
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAARENA91U1 ARENA Nakit Temettü Ödeme 32,0825 37,74412 14/04/2020 TRY
PAY SENEDİ DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. TRADITAS91H8 DITAS Nakit Temettü Ödeme 5,1 6 14/04/2020 TRY
PAY SENEDİ DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. TRADOHOL91Q8 DOHOL Nakit Temettü Ödeme 3,24806 3,82125 14/04/2020 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837858
BIST
18:0598.550
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 2.151,16
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.630
En Düşük
97.273
18:056,8188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0481
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8201
En Düşük
6,7646
18:057,4874
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,1043
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4889
En Düşük
7,3720
18:05380,65
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 7,65
|Açılış
|: 380,65
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
382,27
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|95,70
|63.812.915
|% 10,00
|
|PGSUS
|61,60
|695.214.749
|% 10,00
|
|EPLAS
|13,75
|104.312
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|275.188
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,52
|20.226.234
|% 10,00
|
|PRZMA
|3,92
|42.403.576
|% -9,89
|
|IHEVA
|2,32
|164.138.786
|% -9,73
|
|TACTR
|3,06
|684.706
|% -8,93
|
|BURVA
|18,89
|6.052.195
|% -7,76
|
|NIBAS
|6,30
|494.400
|% -6,25
|
|ASELS
|27,28
|2.473.311.405
|% 9,38
|
|THYAO
|10,90
|2.106.389.765
|% 6,97
|
|GARAN
|8,58
|1.141.913.196
|% 1,42
|
|PGSUS
|61,60
|695.214.749
|% 10,00
|
|PETKM
|3,44
|632.411.128
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,04
|407.932.701
|% 0,99
|
|THYAO
|10,90
|2.106.389.765
|% 6,97
|
|PETKM
|3,44
|632.411.128
|% 1,18
|
|GSRAY
|2,62
|481.892.119
|% 1,55
|
|IHLGM
|1,10
|187.272.537
|% 2,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5846
|8,6276
|% 1,73
|
|Frank
|7,0685
|7,1111
|% 1,46
|
|Riyal
|1,8081
|1,8172
|% 0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|23,43
|
|Altın Gr.
|381
|381
|8,15
|
|Cumhuriyet
|2.436
|2.497
|52,90
|
|Tam
|2.503
|2.569
|54,50
|
|Yarım
|1.218
|1.250
|26,50
|
|Çeyrek
|611
|625
|13,30
|
|Gümüş.Ons
|15,77
|15,80
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,11
|
|B. Petrol
|29,59
|29,59
|-2,15
|
Seans Raporu
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