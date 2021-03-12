***DITAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
12.03.2021 09:25
***DITAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.BE (Kaydi Pay, Miktar: 16.363,312 TL nominal, Aracı: OMD, Kapanış Tarihi: 12.03.2021) Maksimum Emir Değeri: 100.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917781
BIST
18:051.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
0
En Düşük
0
18:057,5754
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,0995
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5769
En Düşük
7,4594
18:059,0587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0822
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
9,0587
En Düşük
8,9387
18:05415,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,33
|Açılış
|: 415,75
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
416,40
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEMAS
|1,53
|65.089.940
|% 0,00
|
|CRFSA
|63,45
|7.117.800
|% 0,00
|
|KAREL
|33,98
|268.924.662
|% 0,00
|
|HALKB
|5,36
|225.648.361
|% 0,00
|
|HLGYO
|3,53
|136.918.777
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,53
|65.089.940
|% 0,00
|
|CRFSA
|63,45
|7.117.800
|% 0,00
|
|KAREL
|33,98
|268.924.662
|% 0,00
|
|HALKB
|5,36
|225.648.361
|% 0,00
|
|ODAS
|3,82
|288.622.523
|% 0,00
|
|KOZAL
|127,00
|1.265.525.489
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,32
|1.058.590.743
|% 0,00
|
|KATMR
|4,51
|517.453.397
|% 0,00
|
|BIMAS
|70,35
|439.667.490
|% 0,00
|
|KONTR
|97,65
|364.109.151
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,32
|1.058.590.743
|% 0,00
|
|KATMR
|4,51
|517.453.397
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,19
|358.276.414
|% 0,00
|
|ODAS
|3,82
|288.622.523
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,18
|81.351.629
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5681
|7,5754
|% 1,33
|
|Euro
|9,0351
|9,0587
|% 0,92
|
|Sterlin
|10,4931
|10,5457
|% 0,61
|
|Frank
|8,0984
|8,1472
|% 0,49
|
|Riyal
|2,0046
|2,0147
|% 0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|-10,40
|
|Altın Gr.
|415
|415
|0,66
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|9,00
|
|Tam
|2.752
|2.824
|-1,13
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|-0,55
|
|Çeyrek
|667
|683
|-0,28
|
|Gümüş.Ons
|25,79
|25,82
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,34
|69,34
|-0,29
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KONYA
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 1, 197.00 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 946 adet işlem
-
17:58ISGSY
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 19.90 lira fiyatla işlem gören hissede 335, 999 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, KRDMD, EKGYO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 52 kaybederek (% -0.91 ) 1, 360
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANKO, TACTR, VAKFN, SEKFK, DITAS, UFUK, TRILC, SANEL, MARTI, RTALB