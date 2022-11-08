***DITAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
08.11.2022 09:35
***DITAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E %63,46153 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 22,95 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077796
BIST
10:454.354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 21,84
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.362
En Düşük
4.297
10:4518,5999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1229
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,5999
En Düşük
18,4157
10:4518,6085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0735
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6085
En Düşük
18,4643
10:45998,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,01
|Açılış
|: 998,16
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
999,13
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler10:42
|DESA
|42,98
|28.121.076
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|1.562.018
|% 9,97
|
|ALCTL
|69,10
|107.404.320
|% 9,94
|
|BFREN
|2.519,90
|28.847.144
|% 8,02
|
|GARFA
|21,22
|4.767.878
|% 7,88
|
|DITAS
|23,28
|5.443.443
|% -36,88
|
|VKING
|11,79
|420.207
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|198.411
|% -10,00
|
|KERVN
|0,77
|386.836
|% -9,41
|
|SUMAS
|105,50
|128.710
|% -7,29
|
|EREGL
|37,96
|4.181.275.607
|% 3,66
|
|THYAO
|107,80
|2.148.407.372
|% 0,56
|
|KRDMD
|13,70
|1.626.000.467
|% -1,08
|
|PETKM
|14,49
|1.053.943.202
|% -1,09
|
|ASELS
|35,96
|948.099.098
|% 0,84
|
|EKGYO
|4,64
|895.715.422
|% -3,13
|
|KRDMD
|13,70
|1.626.000.467
|% -1,08
|
|EREGL
|37,96
|4.181.275.607
|% 3,66
|
|SKBNK
|2,11
|176.536.668
|% 1,44
|
|PETKM
|14,49
|1.053.943.202
|% -1,09
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5951
|18,5972
|% 0,65
|
|Euro
|18,5917
|18,6027
|% 0,37
|
|Sterlin
|21,2560
|21,3626
|% 0,18
|
|Frank
|18,6758
|18,7883
|% 0,30
|
|Riyal
|4,9339
|4,9586
|% 0,60
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.670
|-5,04
|
|Altın Gr.
|998
|998
|3,23
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.685
|6.744
|-4,00
|
|Yarım
|3.257
|3.297
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.648
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,62
|20,66
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,34
|12,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|97,71
|97,71
|-0,21
|