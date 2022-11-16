***DITAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
16.11.2022 09:17
***DITAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 16/11/2022) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080206
BIST
12:284.766
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 109,39
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.776
En Düşük
4.677
12:2818,6154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0139
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
12:2819,3798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1084
|Açılış
|: 19,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4080
En Düşük
19,2248
12:281.065,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,32
|Açılış
|: 1.065,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.066,53
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler12:26
|ALBRK
|3,08
|218.278.699
|% 10,00
|
|VKING
|11,44
|169.815
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|79.932.092
|% 9,99
|
|YAYLA
|7,06
|103.672.644
|% 9,97
|
|PRDGS
|11,58
|122.595.360
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|62.992
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|131.716.519
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,95
|198.734.981
|% -9,59
|
|SNGYO
|3,16
|377.453.167
|% -7,87
|
|CLEBI
|596,90
|92.214.320
|% -6,59
|
|YKBNK
|11,58
|4.581.895.332
|% 7,32
|
|THYAO
|107,10
|3.804.520.800
|% -1,74
|
|ISCTR
|10,42
|3.694.569.826
|% 7,09
|
|AKBNK
|17,40
|3.357.436.314
|% 7,47
|
|VAKBN
|10,29
|2.256.705.674
|% 9,94
|
|YKBNK
|11,58
|4.581.895.332
|% 7,32
|
|ISCTR
|10,42
|3.694.569.826
|% 7,09
|
|SKBNK
|2,48
|801.929.132
|% 5,98
|
|EKGYO
|5,66
|1.506.069.904
|% 1,80
|
|TSKB
|3,45
|884.918.782
|% 5,83
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6079
|18,6170
|% 0,08
|
|Euro
|19,3767
|19,3845
|% 0,59
|
|Sterlin
|22,0304
|22,1409
|% 0,14
|
|Frank
|19,6919
|19,8105
|% 0,33
|
|Riyal
|4,9381
|4,9629
|% 0,07
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|3,65
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|2,32
|
|Cumhuriyet
|7.105
|7.212
|19,00
|
|Tam
|7.077
|7.190
|-5,00
|
|Yarım
|3.437
|3.515
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.718
|1.757
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,92
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|13,08
|13,10
|0,18
|
|B. Petrol
|94,12
|94,12
|0,26
|