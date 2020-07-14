***DITAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
14.07.2020 18:11
***DITAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. (DITAS.E) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle DITAS payında 16/07/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
DITAS payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 15/10/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859836
BIST
18:05117.741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -657,57
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.002
18:056,8686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0087
|Açılış
|: 6,9160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8707
En Düşük
6,8552
18:057,8339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0497
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8353
En Düşük
7,7736
18:05399,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,68
|Açılış
|: 399,23
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
399,53
En Düşük
395,38
BIST En Aktif Hisseler
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|5.002.718
|% 10,00
|
|VKFYO
|4,60
|2.719.644
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|10.334.590
|% -9,96
|
|KERVN
|0,46
|1.410.271
|% -8,00
|
|MAALT
|104,80
|37.515.939
|% -7,83
|
|BJKAS
|2,77
|55.645.234
|% -6,73
|
|EKGYO
|2,34
|2.252.012.688
|% 3,08
|
|TRKCM
|4,64
|1.590.826.560
|% 1,98
|
|SISE
|6,29
|1.452.324.912
|% 0,00
|
|GARAN
|7,88
|926.366.453
|% -1,13
|
|THYAO
|11,80
|864.859.225
|% -1,42
|
|EKGYO
|2,34
|2.252.012.688
|% 3,08
|
|TRKCM
|4,64
|1.590.826.560
|% 1,98
|
|TSKB
|1,27
|419.058.533
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,65
|539.868.128
|% 0,00
|
|ODAS
|2,85
|774.914.197
|% -3,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5936
|8,6367
|% 0,10
|
|Frank
|7,2881
|7,3320
|% 0,47
|
|Riyal
|1,8250
|1,8342
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|5,25
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,60
|
|Cumhuriyet
|2.595
|2.617
|10,20
|
|Tam
|2.673
|2.686
|10,50
|
|Yarım
|1.298
|1.314
|5,10
|
|Çeyrek
|649
|658
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,19
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,23
|4,24
|0,03
|
|B. Petrol
|43,05
|43,05
|0,33
|
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