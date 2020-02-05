***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.02.2020 13:05
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817152
BIST
13:55123.034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 897,47
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.629
En Düşük
122.125
13:555,9780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0013
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9887
En Düşük
5,9729
13:556,5877
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0172
|Açılış
|: 6,5890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,5864
13:55298,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,59
|Açılış
|: 298,42
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,88
|489.749.148
|% 15,34
|
|DITAS
|14,30
|22.185.168
|% 14,95
|
|RYGYO
|10,68
|5.499.587
|% 14,47
|
|GYHOL
|26,00
|9.106.343
|% 11,97
|
|TSGYO
|2,16
|36.086.976
|% 11,92
|
|DOKTA
|75,30
|7.953.776
|% -14,96
|
|QNBFB
|54,00
|546.534
|% -5,68
|
|IHGZT
|4,42
|68.491
|% -3,91
|
|UZERB
|2,12
|22.326
|% -3,64
|
|EMKEL
|2,18
|19.474.256
|% -3,54
|
|AKBNK
|8,70
|226.504.110
|% 1,05
|
|AFYON
|7,52
|32.950.172
|% 0,00
|
|ANACM
|4,37
|29.704.787
|% -0,68
|
|ALARK
|6,31
|27.951.080
|% 0,64
|
|AKENR
|1,30
|26.826.685
|% 1,56
|
|TEKTU
|1,89
|492.711.853
|% 15,95
|
|IHLAS
|0,91
|166.798.643
|% 1,11
|
|ODAS
|2,24
|388.532.568
|% 2,75
|
|EKGYO
|1,74
|231.888.509
|% 1,16
|
|IHLGM
|1,22
|152.945.520
|% 1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7847
|7,8238
|% 0,20
|
|Frank
|6,1231
|6,1600
|% -0,35
|
|Riyal
|1,5891
|1,5971
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.551
|-3,86
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|1.978
|2.008
|-9,00
|
|Tam
|1.968
|2.017
|-12,06
|
|Yarım
|951
|976
|-5,83
|
|Çeyrek
|477
|488
|-2,91
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,57
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,36
|55,36
|1,40
|