***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2020 10:01
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817859
BIST
10:40120.929
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -86,33
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
120.953
En Düşük
120.082
10:406,0048
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0115
|Açılış
|: 6,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9940
|
6,0130
En Düşük
5,9746
10:406,5795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0091
|Açılış
|: 6,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5650
|
6,5913
En Düşük
6,5480
10:40302,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,01
|Açılış
|: 302,74
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
303,92
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|32.246.586
|% 19,92
|
|FORMT
|2,99
|10.298
|% 15,00
|
|SAYAS
|3,13
|3.131.631
|% 14,65
|
|ALCTL
|18,76
|20.915.206
|% 13,83
|
|AYCES
|12,99
|4.235.539
|% 12,08
|
|LINK
|29,80
|1.211.531
|% -10,51
|
|TACTR
|3,00
|23.028
|% -9,91
|
|UZERB
|2,06
|7.315
|% -8,85
|
|SERVE
|1,33
|3.116
|% -8,28
|
|HALKS
|2,04
|10.200
|% -7,27
|
|THYAO
|14,44
|178.979.541
|% -0,21
|
|GUSGR
|2,89
|141.182.613
|% 2,12
|
|KRDMD
|2,92
|101.545.374
|% -0,34
|
|ASELS
|24,70
|101.229.600
|% 0,98
|
|PETKM
|4,11
|82.144.772
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,30
|70.057.007
|% 5,69
|
|GUSGR
|2,89
|141.182.613
|% 2,12
|
|ODAS
|2,24
|80.162.255
|% 0,45
|
|IEYHO
|0,72
|26.162.480
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,92
|101.545.374
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6963
|7,7349
|% -0,42
|
|Frank
|6,1023
|6,1391
|% -0,45
|
|Riyal
|1,5920
|1,5999
|% -0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.571
|1.571
|0,88
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.041
|7,00
|
|Tam
|2.001
|2.050
|15,37
|
|Yarım
|967
|992
|7,44
|
|Çeyrek
|485
|496
|3,72
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,75
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,39
|54,39
|-0,06
|
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