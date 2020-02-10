***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2020 12:26
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817901
BIST
15:53118.165
En Yüksek
|Değişim
|: -2,35%
|| -2.849,74
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
118.097
15:536,0180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0017
|Açılış
|: 6,0180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
15:536,5960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0074
|Açılış
|: 6,5890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
15:53304,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,55
|Açılış
|: 304,29
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,53
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|35.319.247
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|4.412.320
|% 14,65
|
|TSPOR
|3,57
|639.510.145
|% 12,62
|
|BOSSA
|9,73
|41.581.695
|% 10,57
|
|IZFAS
|2,37
|1.008.529
|% 9,72
|
|DOKTA
|46,76
|55.408.217
|% -14,12
|
|GYHOL
|25,28
|7.158.807
|% -13,42
|
|LINK
|29,52
|2.778.304
|% -11,35
|
|TACTR
|3,00
|443.553
|% -9,91
|
|IZTAR
|2,99
|674.348
|% -9,67
|
|THYAO
|14,16
|1.416.404.193
|% -2,14
|
|TSPOR
|3,57
|639.510.145
|% 12,62
|
|SASA
|9,36
|362.676.716
|% 1,52
|
|PETKM
|4,03
|361.302.259
|% -1,95
|
|KRDMD
|2,82
|358.801.323
|% -3,75
|
|IHLGM
|1,24
|265.106.894
|% 0,81
|
|TSPOR
|3,57
|639.510.145
|% 12,62
|
|EKGYO
|1,65
|274.302.713
|% -1,79
|
|MNDRS
|1,57
|209.730.653
|% 4,67
|
|KRDMD
|2,82
|358.801.323
|% -3,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7612
|7,8002
|% 0,42
|
|Frank
|6,1349
|6,1718
|% 0,08
|
|Riyal
|1,6001
|1,6081
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.573
|2,23
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,44
|
|Cumhuriyet
|2.013
|2.043
|2,00
|
|Tam
|2.004
|2.054
|3,75
|
|Yarım
|969
|994
|1,82
|
|Çeyrek
|486
|497
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,80
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|54,31
|54,31
|-0,14
|
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