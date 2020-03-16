***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 10:46
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829130
BIST
10:3891.067
En Yüksek
|Değişim
|: -4,75%
|| -4.537,91
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
90.649
10:386,3577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0282
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2990
|
6,3650
En Düşük
6,2780
10:387,1023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0693
|Açılış
|: 7,0360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9920
|
7,1164
En Düşük
6,9931
10:38313,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 2,44
|Açılış
|: 313,83
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|24.119
|% 10,00
|
|SANEL
|3,85
|12
|% 6,94
|
|KUYAS
|1,13
|1.824.887
|% 6,60
|
|VKING
|3,79
|439.870
|% 6,16
|
|RTALB
|2,89
|16.215.371
|% 5,86
|
|BRKSN
|2,16
|306.945
|% -10,00
|
|HURGZ
|0,81
|690.833
|% -10,00
|
|DENGE
|0,90
|51.640
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.558,30
|17.792
|% -10,00
|
|ISBIR
|425,20
|2.976
|% -9,99
|
|ASELS
|24,08
|131.761.558
|% -5,42
|
|THYAO
|8,60
|99.891.021
|% -5,91
|
|GARAN
|8,52
|89.717.923
|% -5,44
|
|ECILC
|4,21
|57.603.266
|% 3,69
|
|YKBNK
|2,14
|44.718.327
|% -3,17
|
|IHLGM
|0,91
|20.340.350
|% -4,21
|
|ODAS
|1,30
|28.242.853
|% -5,80
|
|YKBNK
|2,14
|44.718.327
|% -3,17
|
|KRDMD
|1,97
|31.539.305
|% -4,37
|
|EKGYO
|1,15
|16.688.023
|% -4,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8194
|7,8587
|% 0,93
|
|Frank
|6,6891
|6,7294
|% 0,95
|
|Riyal
|1,6897
|1,6982
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.533
|1.534
|3,40
|
|Altın Gr.
|313
|313
|1,64
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.112
|-50,00
|
|Tam
|2.072
|2.123
|-44,29
|
|Yarım
|1.001
|1.027
|-21,43
|
|Çeyrek
|502
|514
|-10,72
|
|Gümüş.Ons
|14,09
|14,12
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|2,90
|2,91
|-0,10
|
|B. Petrol
|31,77
|31,77
|-2,08
|