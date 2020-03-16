***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 12:07
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829233
BIST
11:5590.163
En Yüksek
|Değişim
|: -5,69%
|| -5.441,92
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
90.163
11:556,3732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0437
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3752
En Düşük
6,2780
11:557,1558
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,1228
|Açılış
|: 7,1320
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
11:55315,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 4,25
|Açılış
|: 315,64
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|24.119
|% 10,00
|
|KUYAS
|1,16
|6.183.243
|% 9,43
|
|SANEL
|3,85
|12
|% 6,94
|
|RTALB
|2,91
|34.400.478
|% 6,59
|
|MMCAS
|0,92
|9
|% 4,55
|
|IHEVA
|2,07
|1.683.270
|% -10,00
|
|BRKSN
|2,16
|1.294.288
|% -10,00
|
|DENGE
|0,90
|85.390
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.558,30
|17.792
|% -10,00
|
|ISBIR
|425,20
|2.976
|% -9,99
|
|ASELS
|23,84
|245.582.595
|% -6,36
|
|THYAO
|8,61
|209.186.979
|% -5,80
|
|GARAN
|8,44
|183.267.274
|% -6,33
|
|ECILC
|4,04
|107.985.890
|% -0,49
|
|KRDMD
|1,94
|65.488.066
|% -5,83
|
|IHLGM
|0,89
|40.846.063
|% -6,32
|
|ODAS
|1,29
|56.907.015
|% -6,52
|
|KRDMD
|1,94
|65.488.066
|% -5,83
|
|KARSN
|1,31
|41.237.419
|% -5,76
|
|YKBNK
|2,12
|65.460.775
|% -4,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8539
|7,8933
|% 1,37
|
|Frank
|6,7484
|6,7890
|% 1,84
|
|Riyal
|1,6928
|1,7013
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.540
|1.541
|10,67
|
|Altın Gr.
|315
|315
|3,40
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.112
|-50,00
|
|Tam
|2.072
|2.123
|-44,29
|
|Yarım
|1.001
|1.027
|-21,43
|
|Çeyrek
|502
|514
|-10,72
|
|Gümüş.Ons
|14,02
|14,05
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|2,88
|2,88
|-0,12
|
|B. Petrol
|31,61
|31,61
|-2,24
|
Seans Raporu
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12:06HURGZ
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