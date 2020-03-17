***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 16:09
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830089
BIST
17:2886.337
En Yüksek
|Değişim
|: -1,77%
|| -1.551,33
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
17:286,4383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0104
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4951
En Düşük
6,4177
17:287,0647
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -0,1282
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,0440
17:28312,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,93
|Açılış
|: 312,87
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.337.688
|% 10,00
|
|ISYAT
|2,46
|51.260.905
|% 9,33
|
|EGCEY
|0,40
|71.400
|% 8,11
|
|DITAS
|7,55
|1.093.138
|% 7,09
|
|PAPIL
|7,10
|7.643.428
|% 6,13
|
|PENGD
|2,34
|5.994.722
|% -10,00
|
|AVTUR
|0,99
|2.564.426
|% -10,00
|
|KRTEK
|1,35
|666.925
|% -10,00
|
|DOAS
|6,12
|4.430.197
|% -10,00
|
|CRFSA
|4,86
|2.537.209
|% -10,00
|
|ASELS
|21,88
|1.236.175.015
|% -4,54
|
|THYAO
|8,04
|989.070.272
|% -2,31
|
|GARAN
|8,33
|757.812.700
|% 1,71
|
|YKBNK
|2,03
|335.512.613
|% 0,00
|
|AKBNK
|6,05
|317.277.529
|% 1,34
|
|YKBNK
|2,03
|335.512.613
|% 0,00
|
|THYAO
|8,04
|989.070.272
|% -2,31
|
|IHLGM
|0,80
|93.094.591
|% -6,98
|
|ODAS
|1,18
|132.109.735
|% -5,60
|
|EKGYO
|1,12
|111.874.290
|% -0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7561
|7,7950
|% -1,45
|
|Frank
|6,6680
|6,7082
|% -1,44
|
|Riyal
|1,7079
|1,7164
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.513
|1.513
|-1,55
|
|Altın Gr.
|311
|312
|-1,86
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,57
|12,61
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|2,60
|2,61
|-0,07
|
|B. Petrol
|29,52
|29,52
|-0,53
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