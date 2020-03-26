***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2020 10:13
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DITAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832270
BIST
13:1489.603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 539,56
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
89.932
En Düşük
88.481
13:146,4542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0385
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5056
En Düşük
6,4061
13:147,0687
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,0840
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1034
En Düşük
6,9707
13:14335,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,17
|Açılış
|: 335,94
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
336,41
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|SASA
|6,60
|76.488.682
|% 10,00
|
|BAKAB
|6,49
|3.786.244
|% 10,00
|
|RYGYO
|5,39
|20.406.122
|% 10,00
|
|GLBMD
|1,65
|1.090.113
|% 10,00
|
|TIRE
|4,73
|4.109.886
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|5.123.350
|% -9,99
|
|ETILR
|1,88
|81.482
|% -9,62
|
|RALYH
|7,25
|10.310
|% -9,38
|
|MMCAS
|0,83
|813
|% -7,78
|
|IHGZT
|3,29
|82.171
|% -7,32
|
|THYAO
|9,12
|836.362.387
|% 3,99
|
|ASELS
|23,66
|403.086.684
|% 0,94
|
|GARAN
|7,66
|378.297.071
|% 2,13
|
|YKBNK
|1,91
|195.785.848
|% 2,14
|
|ECILC
|4,78
|169.774.663
|% 8,39
|
|YKBNK
|1,91
|195.785.848
|% 2,14
|
|THYAO
|9,12
|836.362.387
|% 3,99
|
|GSRAY
|1,74
|105.378.607
|% 8,75
|
|IHLGM
|0,79
|42.714.932
|% 2,60
|
|ODAS
|1,27
|62.896.751
|% 1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6762
|7,7147
|% 0,93
|
|Frank
|6,6323
|6,6723
|% 1,40
|
|Riyal
|1,7182
|1,7268
|% 0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.615
|1.617
|-1,13
|
|Altın Gr.
|335
|336
|2,17
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,39
|14,45
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,01
|
|B. Petrol
|26,93
|26,93
|-0,46
|