***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.03.2020 10:10
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833495
BIST
11:3389.914
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 1.854,34
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
89.212
11:336,5700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0055
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6015
En Düşük
6,5621
11:337,2243
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0375
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2693
En Düşük
7,2180
11:33341,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,21
|Açılış
|: 341,09
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
340,58
BIST En Aktif Hisseler
|KNFRT
|7,26
|6.413.770
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,09
|1.942.171
|% 10,00
|
|TIRE
|6,29
|9.127.247
|% 9,97
|
|ICBCT
|4,08
|29.150.687
|% 9,97
|
|GEDIK
|19,09
|5.911.959
|% 9,97
|
|OZRDN
|1,89
|19.118
|% -10,00
|
|MTRYO
|3,47
|1.144.172
|% -9,87
|
|RTALB
|4,68
|732.354
|% -9,83
|
|UZERB
|2,13
|18.188
|% -7,79
|
|CRDFA
|1,90
|282
|% -5,00
|
|THYAO
|9,08
|239.506.234
|% 4,13
|
|GARAN
|8,28
|233.283.715
|% 2,99
|
|ECILC
|4,63
|221.403.877
|% 1,09
|
|PGSUS
|33,42
|217.848.820
|% 7,46
|
|ASELS
|23,80
|162.296.368
|% 2,41
|
|GSRAY
|2,16
|111.705.597
|% 6,93
|
|IHLGM
|1,02
|51.666.067
|% 6,25
|
|ECILC
|4,63
|221.403.877
|% 1,09
|
|YKBNK
|1,90
|86.763.014
|% 1,60
|
|TSPOR
|3,12
|90.158.442
|% 9,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0794
|8,1199
|% -0,78
|
|Frank
|6,7934
|6,8343
|% -0,55
|
|Riyal
|1,7436
|1,7524
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.611
|1.614
|-9,06
|
|Altın Gr.
|341
|341
|-2,01
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,99
|14,03
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,97
|-0,01
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|B. Petrol
|27,01
|27,01
|0,59
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