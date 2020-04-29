***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.04.2020 11:11
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841012
BIST
10:57101.077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 369,76
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.299
En Düşük
100.624
10:576,9907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0045
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9907
En Düşük
6,9716
10:577,5942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0365
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5972
En Düşük
7,5446
10:57383,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,65
|Açılış
|: 383,27
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
382,69
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|9,46
|2.225.995
|% 10,00
|
|PINSU
|7,81
|3.243.477
|% 10,00
|
|PAPIL
|14,52
|36.016.766
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,66
|31.333
|% 10,00
|
|BANVT
|29,28
|35.821.111
|% 9,99
|
|CASA
|16,29
|82.297
|% -9,95
|
|KSTUR
|25,00
|25
|% -7,41
|
|DENCM
|7,70
|5.435.482
|% -4,35
|
|DOGUB
|2,04
|2.332.840
|% -4,23
|
|QNBFB
|51,50
|3.217.829
|% -4,10
|
|SOKM
|11,77
|296.395.498
|% -2,73
|
|THYAO
|10,56
|175.440.198
|% -0,85
|
|GARAN
|8,36
|143.505.682
|% 0,60
|
|MPARK
|17,04
|122.677.967
|% 4,54
|
|ODAS
|1,78
|119.652.050
|% 2,89
|
|CEMAS
|1,12
|87.300.417
|% 5,66
|
|IHLGM
|1,10
|80.685.377
|% 4,76
|
|ODAS
|1,78
|119.652.050
|% 2,89
|
|ADESE
|1,52
|95.679.635
|% 8,57
|
|IHLAS
|0,67
|24.987.168
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6824
|8,7259
|% 0,33
|
|Frank
|7,1611
|7,2042
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8535
|1,8628
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-3,34
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,65
|
|Cumhuriyet
|2.454
|2.512
|-3,50
|
|Tam
|2.519
|2.573
|-3,60
|
|Yarım
|1.227
|1.258
|-1,80
|
|Çeyrek
|615
|629
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|15,20
|15,24
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|23,35
|23,35
|0,61
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