***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2020 11:05
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DITAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841469
BIST
12:20101.885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 289,37
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.195
En Düşük
101.266
12:206,9887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0390
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
12:207,6034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0441
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
12:20386,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,23
|Açılış
|: 386,06
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,35
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|27.972.952
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|20.617.226
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|100.162
|% 10,00
|
|KUTPO
|11,71
|33.643.288
|% 9,95
|
|TKURU
|13,70
|534.067
|% 9,95
|
|ARDYZ
|27,90
|13.085.574
|% -10,00
|
|DEVA
|16,20
|13.538.065
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|215.845
|% -10,00
|
|PNSUT
|17,57
|11.863.147
|% -9,99
|
|ULUUN
|12,70
|40.246.779
|% -9,99
|
|PETKM
|3,61
|294.800.812
|% 0,28
|
|THYAO
|10,71
|284.663.782
|% 0,85
|
|GARAN
|8,40
|243.577.237
|% -0,12
|
|ASELS
|27,50
|223.414.140
|% 0,36
|
|TUPRS
|91,30
|167.445.437
|% 2,70
|
|ADESE
|1,54
|151.930.654
|% 0,00
|
|PETKM
|3,61
|294.800.812
|% 0,28
|
|IHLGM
|1,09
|81.038.431
|% 0,93
|
|ODAS
|1,84
|132.266.034
|% -0,54
|
|AVOD
|2,88
|140.422.796
|% 4,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6897
|8,7333
|% 0,57
|
|Frank
|7,1573
|7,2004
|% 0,69
|
|Riyal
|1,8541
|1,8634
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|4,78
|
|Altın Gr.
|385
|385
|2,63
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.527
|15,00
|
|Tam
|2.535
|2.589
|15,40
|
|Yarım
|1.235
|1.266
|7,50
|
|Çeyrek
|619
|633
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|15,35
|15,39
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|26,00
|26,00
|1,78
|