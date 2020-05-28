***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.05.2020 17:03
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DITAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847317
BIST
17:08105.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 192,03
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
17:086,8204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0482
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
17:087,5361
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0763
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5361
En Düşük
7,4416
17:08377,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 4,78
|Açılış
|: 377,17
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,59
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|13.417.175
|% 9,99
|
|HLGYO
|1,67
|75.133.953
|% 9,87
|
|GLBMD
|4,47
|5.754.380
|% 9,83
|
|SAYAS
|3,91
|19.325.244
|% 9,83
|
|ARSAN
|4,95
|38.158.954
|% 9,76
|
|PAPIL
|15,84
|75.010.727
|% -10,00
|
|CMENT
|31,68
|6.605.521
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|2.265.941
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.920.963
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|164.604
|% -9,99
|
|THYAO
|12,64
|2.723.481.427
|% 2,51
|
|GARAN
|7,73
|1.855.602.348
|% 1,18
|
|PGSUS
|59,10
|947.604.885
|% 0,00
|
|ASELS
|30,12
|726.690.193
|% 0,13
|
|AKBNK
|5,64
|593.093.097
|% 0,71
|
|GARAN
|7,73
|1.855.602.348
|% 1,18
|
|THYAO
|12,64
|2.723.481.427
|% 2,51
|
|EKGYO
|1,43
|277.030.931
|% 0,00
|
|MNDRS
|1,96
|281.806.345
|% 7,69
|
|GSRAY
|2,95
|413.290.322
|% 2,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3497
|8,3916
|% 0,84
|
|Frank
|7,0139
|7,0562
|% 0,65
|
|Riyal
|1,8106
|1,8197
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|11,62
|
|Altın Gr.
|377
|378
|5,22
|
|Cumhuriyet
|2.449
|2.480
|33,40
|
|Tam
|2.521
|2.556
|45,80
|
|Yarım
|1.230
|1.244
|16,80
|
|Çeyrek
|615
|623
|8,40
|
|Gümüş.Ons
|17,33
|17,37
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,82
|0,05
|
|B. Petrol
|35,45
|35,45
|0,85
|