***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.08.2020 10:00
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DITAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869284
BIST
14:141.087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,29
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.090
En Düşük
1.077
14:147,3963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0392
|Açılış
|: 7,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3966
En Düşük
7,3558
14:148,7613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0474
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,7724
En Düşük
8,7054
14:14464,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,60
|Açılış
|: 464,72
|
|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
465,03
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler14:14
|HUBVC
|16,94
|65.379.615
|% 10,00
|
|ARMDA
|26,40
|8.134.983
|% 10,00
|
|SUMAS
|18,70
|208.000
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|44.196.775
|% 9,99
|
|FMIZP
|88,20
|1.321.773
|% 9,98
|
|RALYH
|14,50
|2.341.823
|% -9,99
|
|KSTUR
|71,60
|131.030
|% -9,99
|
|SILVR
|4,50
|63.854.857
|% -9,82
|
|MSGYO
|3,40
|953.513
|% -9,81
|
|PKENT
|700,00
|1.053.500
|% -9,79
|
|GARAN
|6,98
|602.849.469
|% 2,95
|
|EKGYO
|1,94
|563.915.740
|% 0,52
|
|RTALB
|51,15
|485.829.922
|% 8,14
|
|KRDMD
|2,82
|466.990.092
|% 3,30
|
|ASELS
|17,53
|371.488.060
|% 1,51
|
|EKGYO
|1,94
|563.915.740
|% 0,52
|
|KRDMD
|2,82
|466.990.092
|% 3,30
|
|YKBNK
|2,11
|213.838.929
|% 1,93
|
|PETKM
|3,77
|346.585.903
|% 4,43
|
|GARAN
|6,98
|602.849.469
|% 2,95
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3923
|7,3963
|% 0,53
|
|Euro
|8,7556
|8,7613
|% 0,54
|
|Sterlin
|9,6447
|9,6930
|% 0,49
|
|Frank
|8,1084
|8,1573
|% 0,59
|
|Riyal
|1,9655
|1,9753
|% 0,49
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|464
|464
|4,20
|
|Cumhuriyet
|3.088
|3.135
|-38,00
|
|Tam
|3.075
|3.152
|17,93
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|8,67
|
|Çeyrek
|746
|762
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|26,91
|26,94
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,15
|