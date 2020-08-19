***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.08.2020 10:07
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869881
BIST
13:131.106
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 13,20
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.106
En Düşük
1.099
13:137,3768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0037
|Açılış
|: 7,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3831
En Düşük
7,3428
13:138,8124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0074
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8260
En Düşük
8,7628
13:13471,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,63
|Açılış
|: 471,77
|
|Önceki Kapanış
|: 474,40
|
475,76
En Düşük
467,98
BIST En Aktif Hisseler13:12
|ARTI
|2,97
|1.007.035
|% 10,00
|
|MZHLD
|15,84
|142.813
|% 10,00
|
|DGGYO
|9,70
|6.156.256
|% 9,98
|
|RTALB
|62,90
|456.749.977
|% 9,97
|
|FADE
|6,18
|28.424.249
|% 9,96
|
|KENT
|2.040,10
|9.166.169
|% -10,00
|
|NIBAS
|21,16
|17.266.214
|% -9,96
|
|BMELK
|6,56
|248.198
|% -9,89
|
|FRIGO
|31,10
|542.569
|% -7,88
|
|FMIZP
|83,80
|643.776
|% -7,76
|
|EKGYO
|1,98
|834.356.707
|% 2,06
|
|SISE
|6,09
|804.658.252
|% 2,53
|
|GARAN
|7,22
|595.228.638
|% 1,26
|
|ASELS
|17,91
|514.683.729
|% 1,19
|
|GUSGR
|6,24
|467.647.830
|% 1,79
|
|EKGYO
|1,98
|834.356.707
|% 2,06
|
|SISE
|6,09
|804.658.252
|% 2,53
|
|MAKTK
|2,72
|250.632.545
|% 7,51
|
|GARAN
|7,22
|595.228.638
|% 1,26
|
|GUSGR
|6,24
|467.647.830
|% 1,79
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3752
|7,3802
|% 0,10
|
|Euro
|8,8060
|8,8129
|% 0,09
|
|Sterlin
|9,7354
|9,7842
|% 0,08
|
|Frank
|8,1409
|8,1900
|% 0,23
|
|Riyal
|1,9611
|1,9709
|% 0,09
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.990
|-12,62
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-2,59
|
|Cumhuriyet
|3.141
|3.188
|-13,00
|
|Tam
|3.120
|3.200
|-7,63
|
|Yarım
|1.508
|1.548
|-3,69
|
|Çeyrek
|756
|774
|-1,84
|
|Gümüş.Ons
|27,53
|27,56
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,04
|
|B. Petrol
|45,12
|45,12
|-0,34
|