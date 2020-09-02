***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.09.2020 10:19
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DITAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872845
BIST
10:151.085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,23
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.089
En Düşük
1.083
10:157,3763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0087
|Açılış
|: 7,3790
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3764
En Düşük
7,3588
10:158,7593
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0185
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7941
En Düşük
8,7558
10:15465,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,09
|Açılış
|: 465,59
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
467,51
En Düşük
464,26
BIST En Aktif Hisseler10:14
|FRIGO
|23,16
|331.790
|% 20,97
|
|YKSLN
|8,26
|16.088.614
|% 16,91
|
|YONGA
|31,46
|210.908
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|202.809
|% 10,00
|
|SEKUR
|9,58
|4.286.836
|% 9,99
|
|BURVA
|56,35
|486.864
|% -9,98
|
|IZMDC
|22,86
|165.506
|% -9,93
|
|BURCE
|21,76
|467.470
|% -6,61
|
|ULAS
|2,69
|570.545
|% -6,60
|
|DOGUB
|4,47
|3.162.985
|% -5,50
|
|FENER
|29,96
|121.262.726
|% 6,24
|
|GSRAY
|3,24
|87.011.998
|% 2,21
|
|BJKAS
|3,24
|78.823.188
|% 4,52
|
|SISE
|6,22
|55.349.182
|% 0,32
|
|GARAN
|6,90
|44.356.727
|% 0,15
|
|GSRAY
|3,24
|87.011.998
|% 2,21
|
|BJKAS
|3,24
|78.823.188
|% 4,52
|
|EKGYO
|1,78
|32.919.083
|% 1,14
|
|KRDMD
|3,01
|35.645.436
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,44
|13.648.866
|% -0,69
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3719
|7,3767
|% 0,12
|
|Euro
|8,7539
|8,7594
|% -0,21
|
|Sterlin
|9,8169
|9,8662
|% -0,11
|
|Frank
|8,0524
|8,1009
|% -0,17
|
|Riyal
|1,9602
|1,9700
|% 0,13
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.965
|-5,30
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|27,90
|27,95
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,64
|-0,03
|
|B. Petrol
|45,98
|45,98
|0,40
|