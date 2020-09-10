***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.09.2020 15:22
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874415
BIST
15:101.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,22
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.104
En Düşük
1.094
15:107,4626
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0223
|Açılış
|: 7,4840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4560
15:108,8472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0094
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
15:10467,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,69
|Açılış
|: 467,06
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
469,98
En Düşük
466,58
BIST En Aktif Hisseler15:05
|TKURU
|333,30
|493.951
|% 10,00
|
|RODRG
|3,41
|1.539.553
|% 10,00
|
|PKENT
|1.097,80
|1.448.976
|% 10,00
|
|SODSN
|13,75
|296.153
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.375,20
|581.061
|% 10,00
|
|TLMAN
|15,43
|7.920.343
|% -3,50
|
|NATEN
|23,66
|35.808.625
|% -3,03
|
|CUSAN
|5,47
|14.731.488
|% -2,84
|
|BMELK
|5,25
|241.914
|% -2,78
|
|RALYH
|5,66
|10.023.971
|% -2,75
|
|CRFSA
|9,29
|109.344.500
|% 1,98
|
|TURSG
|5,97
|81.476.843
|% 0,00
|
|MPARK
|18,08
|75.194.045
|% 2,49
|
|FONET
|11,86
|73.822.737
|% 8,81
|
|OYAKC
|7,99
|67.623.854
|% 0,00
|
|TURSG
|5,97
|81.476.843
|% 0,00
|
|OYAKC
|7,99
|67.623.854
|% 0,00
|
|ALMAD
|1,41
|7.572.192
|% 8,46
|
|YKSLN
|6,95
|41.718.226
|% 1,31
|
|SMART
|8,18
|32.984.799
|% -0,24
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4588
|7,4617
|% -0,31
|
|Euro
|8,8424
|8,8508
|% 0,15
|
|Sterlin
|9,6368
|9,6851
|% -0,74
|
|Frank
|8,1764
|8,2256
|% -0,02
|
|Riyal
|1,9827
|1,9927
|% -0,41
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-0,04
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|4,00
|
|Tam
|3.091
|3.168
|0,29
|
|Yarım
|1.494
|1.532
|0,14
|
|Çeyrek
|749
|766
|0,07
|
|Gümüş.Ons
|27,06
|27,09
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,00
|
|B. Petrol
|40,26
|40,26
|-0,53
|
Seans Raporu
15:05
daha fazla
-
15:15FONET
Yüzde 8.90 oranında artışla 11.87 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 311, 991 adet işlem
-
15:14GLRYH
Yüzde 8.21 oranında artışla 17.53 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 949, 490 adet işlem
-
15:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TSKB, HALKB
-
15:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 37 artarak (% 0.23 ) 1, 011
-
15:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, SODSN, MERIT, UZERB, ISBIR, YBTAS, KSTUR, YONGA, AYES, BALAT