***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2020 10:00
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DITAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875054
BIST
10:321.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,71
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.115
En Düşük
1.111
10:327,4917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0075
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
10:328,9010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0134
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9259
En Düşük
8,8633
10:32472,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,96
|Açılış
|: 472,74
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
473,96
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler10:32
|CRFSA
|12,32
|2.540.483
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.147,00
|278.675
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|470.554
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|590.199
|% 10,00
|
|LINK
|40,52
|811.210
|% 9,99
|
|PKENT
|985,60
|31.539
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|39.070.387
|% -9,99
|
|METUR
|5,42
|614.565
|% -9,67
|
|RODRG
|3,50
|233.713
|% -8,62
|
|TSPOR
|5,05
|12.374.881
|% -7,85
|
|KRDMD
|3,12
|302.769.394
|% -0,95
|
|SISE
|6,39
|180.617.734
|% -0,62
|
|PETKM
|4,33
|65.177.561
|% 0,70
|
|SKBNK
|1,47
|60.561.969
|% 1,38
|
|BIMAS
|71,60
|55.840.854
|% 1,85
|
|KRDMD
|3,12
|302.769.394
|% -0,95
|
|SKBNK
|1,47
|60.561.969
|% 1,38
|
|IHLAS
|1,07
|41.425.358
|% 0,94
|
|EKGYO
|1,85
|52.152.667
|% 1,09
|
|SISE
|6,39
|180.617.734
|% -0,62
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4884
|7,4917
|% 0,10
|
|Euro
|8,8965
|8,9010
|% 0,15
|
|Sterlin
|9,5950
|9,6431
|% 0,12
|
|Frank
|8,2276
|8,2772
|% 0,28
|
|Riyal
|1,9885
|1,9985
|% -0,03
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|8,09
|
|Altın Gr.
|472
|473
|1,78
|
|Cumhuriyet
|3.126
|3.173
|28,00
|
|Tam
|3.111
|3.188
|25,51
|
|Yarım
|1.504
|1.542
|12,34
|
|Çeyrek
|754
|771
|6,17
|
|Gümüş.Ons
|27,34
|27,38
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,04
|
|B. Petrol
|39,52
|39,52
|-0,09
|