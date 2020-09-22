***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.09.2020 10:02
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876099
BIST
12:471.095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 7,61
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.096
En Düşük
1.085
12:477,6502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0181
|Açılış
|: 7,6720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6695
En Düşük
7,6111
12:478,9838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0042
|Açılış
|: 8,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
8,9988
En Düşük
8,9625
12:47467,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,80
|Açılış
|: 467,55
|
|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,26
En Düşük
466,32
BIST En Aktif Hisseler12:47
|IDGYO
|6,27
|7.909.856
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.142,90
|1.577.174
|% 10,00
|
|TLMAN
|31,26
|7.809.498
|% 9,99
|
|TKURU
|584,40
|369.341
|% 9,99
|
|EMNIS
|22,70
|269.426
|% 9,98
|
|PKENT
|809,20
|76.065
|% -10,00
|
|KENT
|369,40
|622.439
|% -9,99
|
|KSTUR
|167,70
|259.767
|% -9,98
|
|IZMDC
|18,35
|295.380
|% -9,96
|
|YONGA
|53,50
|437.844
|% -9,93
|
|SISE
|6,58
|863.315.460
|% 0,46
|
|KRDMD
|3,23
|531.341.252
|% 1,57
|
|PETKM
|4,24
|410.766.758
|% 1,92
|
|TCELL
|14,91
|173.481.519
|% 1,50
|
|ISGYO
|1,74
|166.157.962
|% 2,96
|
|KRDMD
|3,23
|531.341.252
|% 1,57
|
|SISE
|6,58
|863.315.460
|% 0,46
|
|PETKM
|4,24
|410.766.758
|% 1,92
|
|ISGYO
|1,74
|166.157.962
|% 2,96
|
|EKGYO
|1,73
|128.536.523
|% 0,00
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6434
|7,6479
|% 0,21
|
|Euro
|8,9735
|8,9791
|% -0,01
|
|Sterlin
|9,7431
|9,7920
|% -0,12
|
|Frank
|8,3020
|8,3520
|% -0,14
|
|Riyal
|2,0306
|2,0408
|% 0,07
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-8,43
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|3.114
|3.162
|14,00
|
|Tam
|3.098
|3.175
|9,97
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|4,83
|
|Çeyrek
|751
|768
|2,41
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,26
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|-0,10
|
|B. Petrol
|41,97
|41,97
|0,53
|