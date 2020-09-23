***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.09.2020 10:07
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DITAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876260
BIST
14:261.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,46
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096
|
1.106
En Düşük
1.099
14:267,6920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0297
|Açılış
|: 7,7110
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6830
|
7,6920
En Düşük
7,6530
14:269,0074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0288
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0074
En Düşük
8,9397
14:26467,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,27
|Açılış
|: 467,12
|
|Önceki Kapanış
|: 468,39
|
470,11
En Düşük
462,36
BIST En Aktif Hisseler14:26
|ADESE
|2,31
|363.690.914
|% 10,00
|
|ACSEL
|13,42
|3.781.442
|% 10,00
|
|DARDL
|15,18
|8.467.513
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.357,10
|971.125
|% 10,00
|
|RODRG
|6,38
|2.588.257
|% 10,00
|
|YONGA
|48,16
|1.827.142
|% -9,98
|
|SODSN
|20,22
|785.476
|% -9,97
|
|SUMAS
|35,50
|629.699
|% -9,97
|
|UFUK
|13,40
|789.528
|% -9,95
|
|DAGI
|11,15
|1.144.001
|% -9,94
|
|SISE
|6,86
|1.530.622.481
|% 2,54
|
|KRDMD
|3,34
|774.067.717
|% 1,83
|
|PETKM
|4,15
|612.542.654
|% -1,89
|
|ADESE
|2,31
|363.690.914
|% 10,00
|
|GARAN
|6,56
|301.301.043
|% 1,39
|
|KRDMD
|3,34
|774.067.717
|% 1,83
|
|SISE
|6,86
|1.530.622.481
|% 2,54
|
|ADESE
|2,31
|363.690.914
|% 10,00
|
|PETKM
|4,15
|612.542.654
|% -1,89
|
|IHLAS
|1,08
|143.980.198
|% 1,89
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6889
|7,6920
|% 0,39
|
|Euro
|9,0001
|9,0074
|% 0,32
|
|Sterlin
|9,7531
|9,8020
|% 0,19
|
|Frank
|8,3174
|8,3675
|% 0,20
|
|Riyal
|2,0437
|2,0539
|% 0,29
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.155
|-21,00
|
|Tam
|3.087
|3.164
|-28,07
|
|Yarım
|1.492
|1.530
|-13,58
|
|Çeyrek
|748
|765
|-6,79
|
|Gümüş Gr.
|5,82
|5,83
|-0,20
|