***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2020 15:11
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885761
BIST
16:281.135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,67
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.123
16:288,5329
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0928
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5402
En Düşük
8,4096
16:289,9976
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 0,1743
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9998
En Düşük
9,7754
16:28522,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 8,13
|Açılış
|: 522,51
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
522,68
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler16:28
|PKENT
|650,10
|211.283
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|579.132
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.111,90
|404.285.930
|% 9,99
|
|ISGSY
|16,02
|71.157.904
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.151.846
|% -10,00
|
|SERVE
|14,40
|478.400
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|198.156
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|SISE
|6,37
|1.035.666.546
|% 0,16
|
|PETKM
|4,23
|1.033.489.417
|% 3,17
|
|KRDMD
|3,23
|979.464.712
|% -5,28
|
|TSKB
|2,31
|878.289.425
|% -9,41
|
|GARAN
|6,66
|783.375.091
|% 0,76
|
|TSKB
|2,31
|878.289.425
|% -9,41
|
|KRDMD
|3,23
|979.464.712
|% -5,28
|
|PETKM
|4,23
|1.033.489.417
|% 3,17
|
|DOHOL
|2,43
|453.510.569
|% -0,41
|
|EKGYO
|1,72
|310.396.168
|% -1,15
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5288
|8,5329
|% 1,10
|
|Euro
|9,9903
|9,9976
|% 1,77
|
|Sterlin
|11,0574
|11,1128
|% 1,74
|
|Frank
|9,2893
|9,3453
|% 1,60
|
|Riyal
|2,2677
|2,2791
|% 1,06
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|11,53
|
|Altın Gr.
|521
|521
|6,92
|
|Cumhuriyet
|3.455
|3.507
|57,00
|
|Tam
|3.444
|3.530
|62,69
|
|Yarım
|1.665
|1.707
|30,32
|
|Çeyrek
|835
|854
|15,16
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,38
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,12
|
|B. Petrol
|39,86
|39,86
|0,89
|
Seans Raporu
16:28
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16:37DIRIT
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16:34KRTEK
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16:33ALCTL
Yüzde 5.23 oranında artışla 31.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 262, 059 adet işlem