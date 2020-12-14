***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2020 10:19
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892962
BIST
12:261.388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 17,61
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.390
En Düşük
1.378
12:267,9034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0613
|Açılış
|: 7,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8410
12:269,6122
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1088
|Açılış
|: 9,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
12:26465,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,94
|Açılış
|: 465,74
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler12:26
|VERTU
|10,67
|27.355.078
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|282.198
|% 9,99
|
|MZHLD
|22,92
|268.256
|% 9,98
|
|SELGD
|4,96
|1.212.422
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,92
|489.354
|% 9,97
|
|BERA
|19,66
|90.181.461
|% -9,98
|
|SEYKM
|25,08
|2.212.181
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|1.037.112
|% -9,98
|
|UMPAS
|1,22
|613.490
|% -9,63
|
|IZMDC
|14,26
|35.235.130
|% -7,94
|
|SISE
|7,36
|1.267.529.862
|% 1,80
|
|KRVGD
|16,87
|1.135.213.372
|% 6,03
|
|THYAO
|12,72
|961.975.912
|% 2,50
|
|GARAN
|9,72
|887.636.503
|% 1,99
|
|KRDMD
|5,35
|872.708.631
|% 0,38
|
|SISE
|7,36
|1.267.529.862
|% 1,80
|
|PETKM
|4,88
|811.045.851
|% 1,88
|
|KRDMD
|5,35
|872.708.631
|% 0,38
|
|YKBNK
|3,10
|497.264.198
|% 3,33
|
|DOHOL
|3,16
|423.645.695
|% 3,27
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8984
|7,9034
|% 0,78
|
|Euro
|9,6066
|9,6122
|% 1,14
|
|Sterlin
|10,5728
|10,6258
|% 2,24
|
|Frank
|8,8936
|8,9472
|% 1,25
|
|Riyal
|2,1034
|2,1140
|% 0,91
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-8,66
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,36
|
|Cumhuriyet
|3.085
|3.131
|-9,00
|
|Tam
|3.067
|3.145
|-5,49
|
|Yarım
|1.483
|1.521
|-2,65
|
|Çeyrek
|744
|761
|-1,33
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,87
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,02
|
|B. Petrol
|50,51
|50,51
|0,53
|
Seans Raporu
12:26
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