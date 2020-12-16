***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.12.2020 10:34
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893350
BIST
11:501.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 13,05
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.403
11:507,8043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0319
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
11:509,5310
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0024
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5424
En Düşük
9,4474
11:50466,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,87
|Açılış
|: 466,44
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler11:50
|SNKRN
|9,24
|795.278
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|9.690.699
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.037.201
|% 9,99
|
|YAPRK
|54,55
|2.162.035
|% 9,98
|
|UZERB
|56,20
|736.670
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,66
|381.416
|% -10,00
|
|MERIT
|71,50
|110.539
|% -9,95
|
|RAYSG
|22,64
|10.367.215
|% -9,94
|
|IZMDC
|11,60
|86.445.599
|% -8,16
|
|MMCAS
|4,04
|66.397
|% -7,55
|
|GARAN
|9,80
|886.279.520
|% 1,55
|
|SISE
|7,36
|847.863.394
|% 0,41
|
|TUPRS
|110,10
|577.199.365
|% 1,66
|
|YKBNK
|3,13
|528.331.397
|% -0,32
|
|KRDMD
|5,49
|434.109.020
|% 1,29
|
|YKBNK
|3,13
|528.331.397
|% -0,32
|
|EKGYO
|2,12
|302.376.953
|% 0,95
|
|KLGYO
|2,63
|369.728.007
|% 6,48
|
|SISE
|7,36
|847.863.394
|% 0,41
|
|ODAS
|4,05
|431.466.064
|% 1,00
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8012
|7,8043
|% -0,41
|
|Euro
|9,5285
|9,5310
|% -0,03
|
|Sterlin
|10,4959
|10,5486
|% -0,10
|
|Frank
|8,7927
|8,8456
|% -0,27
|
|Riyal
|2,0718
|2,0822
|% -0,52
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|6,69
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|15,00
|
|Tam
|3.077
|3.155
|-5,40
|
|Yarım
|1.487
|1.526
|-2,61
|
|Çeyrek
|746
|763
|-1,30
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,07
|
|B. Petrol
|50,76
|50,76
|0,00
|