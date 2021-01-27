***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.01.2021 15:08
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904815
BIST
16:271.494
En Yüksek
|Değişim
|: -2,74%
|| -42,06
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.489
16:277,4093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0654
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4109
En Düşük
7,3418
16:278,9740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0357
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
16:27438,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,39
|Açılış
|: 438,51
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler16:27
|COSMO
|16,30
|2.359.487
|% 9,99
|
|INTEM
|65,05
|20.295.394
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,04
|18.827.333
|% 9,96
|
|KONTR
|48,44
|206.533.114
|% 9,94
|
|SEKUR
|32,52
|59.187.154
|% 9,94
|
|UZERB
|67,50
|1.061.609
|% -10,00
|
|KAPLM
|40,74
|5.802.122
|% -9,99
|
|YAPRK
|113,50
|3.030.373
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|1.261.131
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|296.573
|% -9,97
|
|ODAS
|3,99
|1.662.019.885
|% 1,01
|
|EKGYO
|2,46
|1.472.236.413
|% -3,15
|
|GARAN
|9,26
|1.306.293.814
|% -2,73
|
|KRDMD
|6,81
|1.078.407.952
|% -1,30
|
|KARSN
|4,69
|953.921.523
|% -6,57
|
|EKGYO
|2,46
|1.472.236.413
|% -3,15
|
|ODAS
|3,99
|1.662.019.885
|% 1,01
|
|TSKB
|1,85
|681.033.033
|% -4,15
|
|SKBNK
|1,48
|423.070.102
|% -1,33
|
|IHLGM
|1,43
|334.588.027
|% -5,92
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4058
|7,4093
|% 0,89
|
|Euro
|8,9690
|8,9740
|% 0,40
|
|Sterlin
|10,0990
|10,1496
|% 0,40
|
|Frank
|8,2901
|8,3400
|% 0,45
|
|Riyal
|1,9646
|1,9745
|% 0,65
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-11,27
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,03
|
|Cumhuriyet
|2.895
|2.939
|-15,00
|
|Tam
|2.885
|2.958
|-12,95
|
|Yarım
|1.395
|1.431
|-6,26
|
|Çeyrek
|699
|715
|-3,13
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,05
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,70
|55,70
|0,06
|