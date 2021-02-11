***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.02.2021 11:24
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909041
BIST
14:231.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,77
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.558
En Düşük
1.544
14:237,0459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0119
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0666
En Düşük
7,0361
14:238,5596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0025
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5845
En Düşük
8,5457
14:23417,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,82
|Açılış
|: 417,05
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,81
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler14:21
|IDEAS
|29,92
|13.570.567
|% 10,00
|
|NIBAS
|31,06
|30.091.400
|% 9,99
|
|YESIL
|220,20
|15.704.924
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,80
|3.624.556
|% 9,98
|
|MAALT
|285,70
|4.962.120
|% 9,97
|
|UTPYA
|36,90
|50.438.880
|% -10,00
|
|SERVE
|17,29
|831.322
|% -9,99
|
|TGSAS
|33,50
|28.246.925
|% -6,53
|
|EKIZ
|13,00
|3.644.444
|% -6,47
|
|TACTR
|32,00
|4.396.867
|% -6,21
|
|KOZAL
|137,00
|818.260.861
|% 0,15
|
|EKGYO
|2,61
|763.162.824
|% -0,76
|
|SASA
|31,06
|700.530.183
|% 3,67
|
|PETKM
|5,19
|673.094.073
|% 1,37
|
|DOHOL
|3,57
|504.694.590
|% 1,71
|
|EKGYO
|2,61
|763.162.824
|% -0,76
|
|DOHOL
|3,57
|504.694.590
|% 1,71
|
|PETKM
|5,19
|673.094.073
|% 1,37
|
|MAKTK
|4,26
|315.673.264
|% 6,23
|
|KARSN
|5,01
|357.911.223
|% 4,16
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0423
|7,0453
|% -0,18
|
|Euro
|8,5540
|8,5580
|% 0,01
|
|Sterlin
|9,7107
|9,7594
|% -0,18
|
|Frank
|7,8798
|7,9272
|% -0,17
|
|Riyal
|1,8728
|1,8822
|% -0,14
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-1,74
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|2.775
|2.817
|-15,00
|
|Tam
|2.761
|2.831
|-14,75
|
|Yarım
|1.334
|1.369
|-7,13
|
|Çeyrek
|669
|685
|-3,57
|
|Gümüş.Ons
|27,11
|27,14
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,01
|
|B. Petrol
|61,08
|61,08
|-0,39
|