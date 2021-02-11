***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.02.2021 16:11
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909087
BIST
17:351.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,71
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.558
En Düşük
1.544
17:357,0177
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0401
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0666
En Düşük
7,0082
17:358,5363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0208
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5845
En Düşük
8,5253
17:35415,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,24
|Açılış
|: 415,63
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,81
En Düşük
415,45
BIST En Aktif Hisseler17:33
|IDEAS
|29,92
|18.040.284
|% 10,00
|
|IDGYO
|9,47
|5.961.824
|% 9,99
|
|YESIL
|220,20
|17.534.346
|% 9,99
|
|NIBAS
|31,06
|31.165.176
|% 9,99
|
|FMIZP
|206,00
|462.650.577
|% 9,98
|
|TGSAS
|32,26
|44.887.754
|% -9,99
|
|SERVE
|17,29
|831.322
|% -9,99
|
|UTPYA
|37,46
|75.464.085
|% -8,63
|
|DITAS
|48,36
|71.409.209
|% -6,73
|
|EKIZ
|13,00
|3.644.444
|% -6,47
|
|KOZAL
|137,30
|1.748.239.463
|% 0,37
|
|SISE
|7,82
|1.205.042.119
|% 1,56
|
|KOZAA
|17,89
|1.038.064.424
|% 5,48
|
|GARAN
|9,99
|986.361.309
|% -1,87
|
|PETKM
|5,13
|978.017.261
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,58
|917.578.042
|% -1,90
|
|PETKM
|5,13
|978.017.261
|% 0,20
|
|DOHOL
|3,54
|670.515.127
|% 0,85
|
|SISE
|7,82
|1.205.042.119
|% 1,56
|
|KARSN
|5,23
|642.320.326
|% 8,73
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0152
|7,0174
|% -0,57
|
|Euro
|8,5339
|8,5387
|% -0,22
|
|Sterlin
|9,6697
|9,7182
|% -0,60
|
|Frank
|7,8488
|7,8960
|% -0,57
|
|Riyal
|1,8649
|1,8743
|% -0,56
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|0,36
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-1,74
|
|Cumhuriyet
|2.767
|2.809
|-23,00
|
|Tam
|2.756
|2.826
|-19,44
|
|Yarım
|1.332
|1.367
|-9,40
|
|Çeyrek
|668
|684
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|27,17
|27,19
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,32
|61,32
|-0,15
|
Seans Raporu
17:33
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