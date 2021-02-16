***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2021 17:11
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910080
BIST
17:101.527
En Yüksek
|Değişim
|: -2,27%
|| -35,45
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.522
17:106,9985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0343
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
7,0183
En Düşük
6,8965
17:108,4790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0244
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5013
En Düşük
8,3877
17:10404,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -2,83
|Açılış
|: 404,41
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
403,60
BIST En Aktif Hisseler17:10
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|VAKFN
|13,55
|7.682.763
|% 9,98
|
|ISKPL
|38,66
|87.005.226
|% 9,95
|
|UFUK
|24,54
|1.012.446
|% 9,95
|
|TKURU
|365,00
|7.255.546
|% -9,88
|
|PSDTC
|30,14
|34.982.429
|% -9,22
|
|PSDTC
|30,14
|34.982.429
|% -9,22
|
|PSDTC
|30,14
|34.982.429
|% -9,22
|
|PSDTC
|30,14
|34.982.429
|% -9,22
|
|KOZAL
|142,40
|2.623.226.016
|% -4,24
|
|PETKM
|5,11
|2.592.280.071
|% -0,39
|
|SASA
|37,56
|2.029.157.811
|% -0,79
|
|GUBRF
|74,55
|1.777.638.307
|% 1,91
|
|EKGYO
|2,52
|1.477.120.488
|% -0,79
|
|SKBNK
|1,53
|1.312.809.872
|% 2,68
|
|EKGYO
|2,52
|1.477.120.488
|% -0,79
|
|PETKM
|5,11
|2.592.280.071
|% -0,39
|
|TSKB
|1,72
|451.003.458
|% -2,27
|
|YKBNK
|2,85
|609.820.503
|% -2,40
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9968
|6,9985
|% 0,49
|
|Euro
|8,4753
|8,4790
|% 0,29
|
|Sterlin
|9,6931
|9,7417
|% 0,40
|
|Frank
|7,8181
|7,8652
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8602
|1,8695
|% 0,49
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|-27,69
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-2,83
|
|Cumhuriyet
|2.691
|2.731
|-20,00
|
|Tam
|2.672
|2.741
|-23,68
|
|Yarım
|1.291
|1.326
|-11,45
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,72
|
|Gümüş.Ons
|27,01
|27,03
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,08
|
|B. Petrol
|62,91
|62,91
|-0,39
|