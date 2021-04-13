***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2021 10:10
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927101
BIST
12:251.362
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -14,29
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
12:258,1557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0062
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1273
12:259,7105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0062
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7349
En Düşük
9,6770
12:25453,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,79
|Açılış
|: 453,26
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,49
BIST En Aktif Hisseler12:25
|MTRKS
|49,56
|5.394.160
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|849.194
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|3.690.388
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|608.120
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.701.880
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|9.387.900
|% -10,00
|
|UTPYA
|18,67
|451.926
|% -9,98
|
|ETYAT
|4,85
|346.998
|% -9,85
|
|KSTUR
|224,30
|190.431
|% -9,85
|
|ADESE
|2,42
|46.164.834
|% -9,70
|
|NTGAZ
|13,77
|291.153.824
|% -7,46
|
|JANTS
|734,00
|163.301.651
|% -1,62
|
|ODAS
|3,46
|152.464.509
|% -2,54
|
|SOKM
|13,25
|107.863.262
|% -2,65
|
|RTALB
|32,04
|101.254.632
|% -1,42
|
|ODAS
|3,46
|152.464.509
|% -2,54
|
|IHLGM
|1,00
|32.377.674
|% -2,91
|
|NTGAZ
|13,77
|291.153.824
|% -7,46
|
|PEKGY
|1,92
|20.635.561
|% 1,05
|
|HDFGS
|4,85
|42.706.168
|% -3,77
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1526
|8,1557
|% 0,08
|
|Euro
|9,7042
|9,7105
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,1846
|11,2407
|% 0,16
|
|Frank
|8,7804
|8,8333
|% -0,24
|
|Riyal
|2,1670
|2,1778
|% 0,02
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-4,24
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|3.000
|3.046
|-6,00
|
|Tam
|2.987
|3.064
|-4,52
|
|Yarım
|1.443
|1.482
|-2,18
|
|Çeyrek
|724
|741
|-1,09
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,04
|
|B. Petrol
|63,70
|63,70
|0,42
|