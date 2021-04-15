***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2021 13:46
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928428
BIST
15:011.406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,01
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.398
15:018,1163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0456
|Açılış
|: 8,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1571
En Düşük
8,0064
15:019,7303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0477
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7728
En Düşük
9,6004
15:01456,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 5,84
|Açılış
|: 455,98
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
458,00
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler14:59
|TRGYO
|3,85
|271.112.474
|% 10,00
|
|BTCIM
|13,73
|8.085.953
|% 9,93
|
|BRKO
|1,54
|1.115.252
|% 8,45
|
|MMCAS
|5,40
|21.997
|% 8,00
|
|SARKY
|16,15
|63.477.078
|% 7,52
|
|ITTFH
|2,34
|150.148.629
|% -10,00
|
|SNKRN
|34,20
|871.334
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|495.911.428
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.521.628
|% -9,99
|
|KRTEK
|14,63
|10.585.369
|% -9,97
|
|GARAN
|7,28
|4.509.780.678
|% 4,15
|
|SASA
|46,58
|1.014.284.568
|% 0,09
|
|KRDMD
|7,70
|1.005.159.838
|% 4,05
|
|YKBNK
|2,17
|919.382.226
|% 0,93
|
|MTRKS
|52,65
|709.237.400
|% -3,39
|
|YKBNK
|2,17
|919.382.226
|% 0,93
|
|TSKB
|1,33
|203.562.001
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,70
|1.005.159.838
|% 4,05
|
|EKGYO
|1,86
|224.181.250
|% -0,53
|
|ODAS
|3,67
|411.696.111
|% 0,55
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1062
|8,1087
|% 0,47
|
|Euro
|9,7160
|9,7245
|% 0,43
|
|Sterlin
|11,1514
|11,2073
|% 0,67
|
|Frank
|8,7568
|8,8096
|% 0,61
|
|Riyal
|2,1575
|2,1683
|% 0,62
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|10,53
|
|Altın Gr.
|455
|455
|4,82
|
|Cumhuriyet
|3.018
|3.063
|21,00
|
|Tam
|2.996
|3.073
|13,69
|
|Yarım
|1.448
|1.487
|6,62
|
|Çeyrek
|726
|743
|3,32
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,53
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|0,05
|
|B. Petrol
|66,47
|66,47
|-0,11
|