***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2021 11:30
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930482
BIST
11:371.333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,53
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.333
En Düşük
1.309
11:378,2937
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1146
|Açılış
|: 8,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
11:379,9817
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1151
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0816
En Düşük
9,8213
11:37476,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 5,02
|Açılış
|: 476,90
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler11:37
|FORMT
|1,14
|3.045.801
|% 14,00
|
|UMPAS
|1,76
|50.153
|% 10,00
|
|SEKUR
|22,76
|3.268.654
|% 9,95
|
|MMCAS
|5,66
|56.215
|% 9,90
|
|GARFA
|10,87
|1.164.819
|% 9,69
|
|UFUK
|13,77
|14.293
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,51
|31.067
|% -9,98
|
|NUGYO
|11,40
|701.168
|% -9,95
|
|ADESE
|1,81
|801.834
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,22
|47.207.895
|% -9,80
|
|GARAN
|7,00
|775.889.835
|% 0,57
|
|EREGL
|17,95
|320.590.899
|% 0,62
|
|KOZAL
|107,30
|214.755.156
|% 2,09
|
|SISE
|7,15
|206.203.801
|% 0,28
|
|PETKM
|6,31
|186.505.909
|% -1,10
|
|GARAN
|7,00
|775.889.835
|% 0,57
|
|EKGYO
|1,78
|153.509.392
|% -1,66
|
|YKBNK
|2,08
|151.417.476
|% 0,48
|
|TSKB
|1,21
|59.537.312
|% 0,00
|
|AKBNK
|4,88
|182.116.307
|% 0,00
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2909
|8,2937
|% 1,40
|
|Euro
|9,9735
|9,9817
|% 1,17
|
|Sterlin
|11,4855
|11,5432
|% 1,09
|
|Frank
|9,0128
|9,0671
|% 1,41
|
|Riyal
|2,2014
|2,2124
|% 1,21
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-3,23
|
|Altın Gr.
|477
|477
|4,97
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,39
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,03
|7,04
|0,05
|
|B. Petrol
|64,77
|64,77
|-0,55
|
Seans Raporu
11:37
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