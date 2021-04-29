***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.04.2021 10:10
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932185
BIST
10:371.401
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 14,78
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.401
En Düşük
1.391
10:378,1765
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0122
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2146
En Düşük
8,1679
10:379,9234
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0259
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0012
En Düşük
9,9028
10:37467,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,44
|Açılış
|: 467,77
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
467,13
BIST En Aktif Hisseler10:37
|RYSAS
|4,27
|14.437.173
|% 9,77
|
|AYCES
|71,15
|3.098.845
|% 9,38
|
|BJKAS
|7,60
|43.261.729
|% 9,04
|
|MERIT
|241,50
|940.643
|% 7,81
|
|RTALB
|25,16
|55.155.054
|% 7,52
|
|ATLAS
|1,83
|822.223
|% -9,85
|
|KERVN
|0,66
|352.485
|% -9,59
|
|IDGYO
|6,33
|183.057
|% -9,44
|
|ATSYH
|4,20
|7.262
|% -7,69
|
|DARDL
|25,20
|5.257.966
|% -7,15
|
|GARAN
|7,23
|217.744.430
|% 1,54
|
|EREGL
|19,25
|197.176.645
|% 1,64
|
|SASA
|37,04
|170.150.780
|% 1,76
|
|PETKM
|6,56
|142.957.017
|% 0,61
|
|KOZAL
|109,10
|102.429.224
|% 1,96
|
|GARAN
|7,23
|217.744.430
|% 1,54
|
|YKBNK
|2,12
|63.427.553
|% 0,95
|
|SKBNK
|1,10
|23.826.152
|% 2,80
|
|PETKM
|6,56
|142.957.017
|% 0,61
|
|AKBNK
|4,90
|64.657.755
|% 1,03
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1721
|8,1765
|% -0,15
|
|Euro
|9,9162
|9,9234
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,3747
|11,4318
|% -0,09
|
|Frank
|8,9381
|8,9920
|% -0,36
|
|Riyal
|2,1723
|2,1832
|% -0,23
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-1,30
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,25
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,39
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|0,03
|
|B. Petrol
|67,00
|67,00
|0,22
|