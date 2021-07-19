***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.07.2021 10:09
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951593
BIST
12:021.350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -13,52
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.363
|
1.358
En Düşük
1.348
12:028,5997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0824
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6122
En Düşük
8,5107
12:0210,1206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0169
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,1528
En Düşük
10,0522
12:02498,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,19
|Açılış
|: 498,56
|
|Önceki Kapanış
|: 496,38
|
499,73
En Düşük
495,30
BIST En Aktif Hisseler12:02
|EDATA
|9,82
|15.111.153
|% 9,97
|
|VBTYZ
|17,45
|83.450.906
|% 9,96
|
|SELVA
|8,18
|3.312.597
|% 9,95
|
|AKENR
|1,55
|18.164.538
|% 9,93
|
|YAYLA
|4,43
|49.756.645
|% 9,93
|
|OZBAL
|13,42
|13.700.097
|% -5,16
|
|EKIZ
|7,14
|15.058
|% -4,67
|
|MTRKS
|31,90
|9.633.528
|% -3,33
|
|DOGUB
|6,16
|3.583.675
|% -3,30
|
|SNPAM
|13,00
|13.000
|% -2,99
|
|SASA
|30,00
|339.348.863
|% -1,06
|
|THYAO
|12,79
|181.994.191
|% -2,22
|
|GARAN
|8,26
|168.833.011
|% -1,08
|
|KRDMD
|7,21
|121.318.833
|% -2,30
|
|KARYE
|9,65
|113.333.465
|% 9,66
|
|PEKGY
|1,02
|53.066.075
|% -1,92
|
|SKBNK
|1,05
|40.971.525
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,26
|80.825.903
|% -1,74
|
|EKGYO
|1,79
|44.322.739
|% -0,56
|
|GARAN
|8,26
|168.833.011
|% -1,08
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5889
|8,5997
|% 0,97
|
|Euro
|10,1157
|10,1206
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,7491
|11,8080
|% 0,50
|
|Frank
|9,2909
|9,3469
|% 0,73
|
|Riyal
|2,2848
|2,2963
|% 0,92
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-7,36
|
|Altın Gr.
|499
|500
|3,16
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.347
|-15,00
|
|Tam
|3.285
|3.367
|-19,62
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|-4,75
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,40
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,02
|7,03
|-0,00
|
|B. Petrol
|71,56
|71,56
|-2,03
|