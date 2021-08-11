***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2021 14:04
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957255
BIST
15:231.418
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -19,09
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.415
15:238,6515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0529
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
15:2310,1614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0677
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1907
En Düşük
10,0616
15:23483,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 5,96
|Açılış
|: 483,52
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
485,71
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler15:21
|MARKA
|5,06
|3.079.212
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.193.262
|% 9,99
|
|DERIM
|10,58
|11.700.534
|% 9,98
|
|KARYE
|13,06
|92.445.036
|% 9,93
|
|DAGI
|4,71
|34.567.031
|% 9,79
|
|ISBIR
|4.325,00
|1.432.235
|% -9,99
|
|IDGYO
|3,63
|353.279
|% -9,93
|
|ALMAD
|1,56
|694.963
|% -8,77
|
|EDATA
|16,00
|21.868.914
|% -8,57
|
|RODRG
|16,43
|9.669.258
|% -7,90
|
|KRDMD
|8,03
|1.617.915.165
|% 0,25
|
|GARAN
|9,12
|939.607.530
|% 0,11
|
|EREGL
|19,41
|851.678.189
|% -1,52
|
|SISE
|8,35
|833.131.462
|% -0,48
|
|GENIL
|16,48
|799.144.730
|% 4,77
|
|KRDMD
|8,03
|1.617.915.165
|% 0,25
|
|YKBNK
|2,44
|306.343.213
|% -2,01
|
|GARAN
|9,12
|939.607.530
|% 0,11
|
|SISE
|8,35
|833.131.462
|% -0,48
|
|EKGYO
|1,85
|173.564.029
|% 0,00
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6496
|8,6520
|% 0,62
|
|Euro
|10,1581
|10,1620
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,9430
|12,0029
|% 0,78
|
|Frank
|9,3425
|9,3988
|% 0,79
|
|Riyal
|2,3021
|2,3137
|% 0,81
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|7,01
|
|Altın Gr.
|484
|484
|6,31
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.264
|46,00
|
|Tam
|3.201
|3.282
|46,90
|
|Yarım
|1.547
|1.588
|22,69
|
|Çeyrek
|776
|794
|11,34
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,07
|
|B. Petrol
|69,34
|69,34
|-1,29
|
Seans Raporu
15:21
daha fazla
-
15:34SKTAS
Yüzde -39.68 oranında düşüşle 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 728, 979 adet işlem
-
15:33RODRG
Yüzde -7.40 oranında düşüşle 16.52 lira fiyatla işlem gören hissede 549, 741 adet işlem
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15:31ATAGY
Yüzde -4.85 oranında düşüşle 4.51 lira fiyatla işlem gören hissede 719, 002 adet işlem
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15:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 36 kaybederek (% -1.45 ) 1, 252
-
15:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DENGE, DAGI, KARYE, MARKA, DOBUR