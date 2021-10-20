***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.10.2021 12:18
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971540
BIST
13:051.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,05
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.434
En Düşük
1.428
13:059,3272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0329
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3551
En Düşük
9,2835
13:0510,8491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0230
|Açılış
|: 10,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,8400
|
10,8959
En Düşük
10,8059
13:05533,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 5,08
|Açılış
|: 533,71
|
|Önceki Kapanış
|: 528,63
|
534,09
En Düşük
528,21
BIST En Aktif Hisseler13:03
|UFUK
|22,54
|293.516
|% 9,95
|
|EGEPO
|5,69
|67.818.189
|% 9,85
|
|IZTAR
|23,56
|11.224.522
|% 9,18
|
|OLMK
|6,93
|2.616.230
|% 8,28
|
|GUBRF
|58,20
|541.905.658
|% 7,78
|
|BIOEN
|27,00
|138.825.404
|% -10,00
|
|KSTUR
|250,00
|472.547
|% -9,58
|
|DOKTA
|23,00
|1.564.543
|% -5,51
|
|AKFGY
|5,37
|15.415.232
|% -3,94
|
|UZERB
|28,98
|248.855
|% -3,40
|
|THYAO
|14,07
|1.135.157.257
|% -1,75
|
|YKBNK
|2,43
|317.566.193
|% 0,83
|
|PETKM
|6,17
|309.909.268
|% -0,16
|
|TUPRS
|130,90
|295.422.931
|% 0,54
|
|TSPOR
|3,81
|241.677.419
|% 7,63
|
|YKBNK
|2,43
|317.566.193
|% 0,83
|
|EKGYO
|1,95
|239.017.702
|% 2,09
|
|TSPOR
|3,81
|241.677.419
|% 7,63
|
|ZOREN
|1,58
|64.611.513
|% 0,64
|
|ODAS
|1,43
|52.206.239
|% -1,38
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3234
|9,3267
|% 0,35
|
|Euro
|10,8394
|10,8452
|% 0,18
|
|Sterlin
|12,8077
|12,8719
|% 0,25
|
|Frank
|10,0577
|10,1183
|% 0,32
|
|Riyal
|2,4799
|2,4923
|% 0,42
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|9,88
|
|Altın Gr.
|533
|533
|4,50
|
|Cumhuriyet
|3.529
|3.582
|5,00
|
|Tam
|3.511
|3.600
|2,50
|
|Yarım
|1.697
|1.741
|1,21
|
|Çeyrek
|851
|871
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,16
|7,18
|0,10
|
|B. Petrol
|84,34
|84,34
|-0,74
|