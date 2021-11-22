***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.11.2021 11:42
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978928
BIST
17:041.752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 14,33
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.741
17:0411,2742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0226
|Açılış
|: 11,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,2742
En Düşük
10,9592
17:0412,6862
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0215
|Açılış
|: 12,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,7032
En Düşük
12,3613
17:04659,36
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -8,89
|Açılış
|: 659,36
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
666,50
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler17:04
|EDATA
|11,00
|39.264.845
|% 10,00
|
|DITAS
|27,72
|39.619.520
|% 10,00
|
|KENT
|172,70
|1.397.330
|% 10,00
|
|KONYA
|947,80
|140.197.565
|% 9,99
|
|FENER
|33,02
|246.534.600
|% 9,99
|
|BASGZ
|12,57
|457.274.847
|% -9,96
|
|MERCN
|11,12
|96.561.888
|% -9,96
|
|SEYKM
|16,21
|22.854.820
|% -9,14
|
|IDEAS
|40,68
|25.615.104
|% -8,79
|
|TGSAS
|17,74
|38.623.992
|% -5,39
|
|THYAO
|17,63
|2.272.411.863
|% 3,16
|
|GARAN
|12,00
|1.448.912.882
|% -0,41
|
|SISE
|11,17
|1.255.164.996
|% -0,71
|
|KRDMD
|8,32
|1.078.332.424
|% 1,71
|
|TSPOR
|9,27
|761.440.152
|% 8,04
|
|ODAS
|1,63
|468.721.757
|% 1,87
|
|YKBNK
|3,55
|658.582.038
|% 0,00
|
|THYAO
|17,63
|2.272.411.863
|% 3,16
|
|KRDMD
|8,32
|1.078.332.424
|% 1,71
|
|GARAN
|12,00
|1.448.912.882
|% -0,41
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2645
|11,2742
|% 0,20
|
|Euro
|12,6704
|12,6862
|% -0,17
|
|Sterlin
|15,0137
|15,0890
|% -0,44
|
|Frank
|12,0326
|12,1051
|% -0,30
|
|Riyal
|2,9804
|2,9953
|% -0,34
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|-16,94
|
|Altın Gr.
|664
|664
|-3,86
|
|Cumhuriyet
|4.395
|4.462
|10,00
|
|Tam
|4.373
|4.483
|10,22
|
|Yarım
|2.114
|2.168
|4,94
|
|Çeyrek
|1.060
|1.084
|2,47
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,73
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|8,96
|8,97
|0,07
|
|B. Petrol
|78,78
|78,78
|-0,11
|