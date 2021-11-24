***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.11.2021 13:52
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979423
BIST
15:571.812
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 26,98
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
15:5711,9919
En Yüksek
|Değişim
|: -6,37%
|| -0,8154
|Açılış
|: 11,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
11,5959
15:5713,4375
En Yüksek
|Değişim
|: -6,93%
|| -0,9998
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,0001
15:57669,55
En Yüksek
|Değişim
|: -9,34%
|| -69,00
|Açılış
|: 669,55
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
666,34
BIST En Aktif Hisseler15:57
|PRKAB
|65,45
|40.333.170
|% 10,00
|
|RALYH
|14,74
|20.151.115
|% 10,00
|
|MIATK
|21,02
|11.885.759
|% 9,99
|
|ATATP
|68,80
|76.743.286
|% 9,99
|
|TUCLK
|16,00
|43.135.037
|% 9,97
|
|KZBGY
|33,76
|58.469.114
|% -9,97
|
|GESAN
|22,98
|61.803.896
|% -8,74
|
|KSTUR
|215,20
|275.344
|% -6,84
|
|YBTAS
|11.300,00
|358.867
|% -6,70
|
|TETMT
|237,50
|14.649.250
|% -6,27
|
|GARAN
|11,90
|3.657.975.023
|% 2,85
|
|THYAO
|19,13
|2.777.025.325
|% 2,19
|
|YKBNK
|3,58
|1.975.411.411
|% 4,07
|
|PETKM
|7,99
|1.909.360.812
|% 0,76
|
|KRDMD
|8,79
|1.904.799.832
|% 0,92
|
|YKBNK
|3,58
|1.975.411.411
|% 4,07
|
|GARAN
|11,90
|3.657.975.023
|% 2,85
|
|AKBNK
|7,06
|1.900.764.548
|% 2,32
|
|PETKM
|7,99
|1.909.360.812
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,23
|485.152.350
|% 2,76
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9540
|11,9919
|% -6,37
|
|Euro
|13,3890
|13,4375
|% -6,93
|
|Sterlin
|15,4604
|15,5379
|% -9,64
|
|Frank
|12,3587
|12,4331
|% -9,71
|
|Riyal
|3,0879
|3,1034
|% -9,40
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-4,20
|
|Altın Gr.
|680
|680
|-58,57
|
|Cumhuriyet
|4.605
|4.674
|-155,00
|
|Tam
|4.469
|4.598
|-268,34
|
|Yarım
|2.160
|2.224
|-129,81
|
|Çeyrek
|1.083
|1.112
|-64,90
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,48
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|8,89
|8,90
|-0,87
|
|B. Petrol
|82,19
|82,19
|-0,12
|
Seans Raporu
15:57
daha fazla
-
16:12KARTN
Yüzde 9.93 oranında artışla 60.35 lira fiyatla işlem gören hissede 805, 562 adet işlem
-
16:11SOKM
Yüzde 4.84 oranında artışla 14.52 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 592, 669 adet işlem
-
16:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 76 artarak (% 1.58 ) 1, 976
-
16:10
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, YKBNK
-
16:10XU100
Endeks 1, 815 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 7 üstünde . İşlem hacmi 36, 360.00 milyon TL de