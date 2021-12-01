***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.12.2021 11:41
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980435
BIST
14:271.855
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 45,52
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.858
En Düşük
1.823
14:2713,1914
En Yüksek
|Değişim
|: -3,51%
|| -0,4797
|Açılış
|: 13,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,8847
En Düşük
12,4197
14:2714,9983
En Yüksek
|Değişim
|: -3,40%
|| -0,5282
|Açılış
|: 14,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,7106
En Düşük
14,0733
14:27754,43
En Yüksek
|Değişim
|: -3,12%
|| -24,31
|Açılış
|: 754,43
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
793,50
En Düşük
711,74
BIST En Aktif Hisseler14:27
|ISBTR
|46.585,00
|838.530
|% 10,00
|
|ISATR
|283.356,70
|283.357
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|1.238.078
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,24
|407.148
|% 9,99
|
|QNBFL
|74,35
|245.053
|% 9,99
|
|DOBUR
|212,30
|15.502.358
|% -9,97
|
|RALYH
|19,23
|10.871.334
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,89
|1.351.472
|% -9,93
|
|EMNIS
|20,12
|557.919
|% -7,88
|
|BRKO
|1,02
|401.460
|% -7,27
|
|GARAN
|11,67
|2.551.623.890
|% 2,19
|
|THYAO
|18,66
|2.153.571.083
|% 8,36
|
|SISE
|12,99
|1.952.430.409
|% 3,51
|
|SASA
|46,42
|1.376.369.397
|% 6,96
|
|ASELS
|22,40
|1.188.352.919
|% 3,04
|
|YKBNK
|3,29
|848.172.208
|% 3,79
|
|GARAN
|11,67
|2.551.623.890
|% 2,19
|
|EKGYO
|2,29
|487.416.984
|% 2,23
|
|TSKB
|1,51
|259.918.941
|% 2,03
|
|SISE
|12,99
|1.952.430.409
|% 3,51
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1703
|13,1914
|% -3,51
|
|Euro
|14,9466
|14,9983
|% -3,40
|
|Sterlin
|17,5018
|17,5896
|% -3,43
|
|Frank
|14,2750
|14,3610
|% -3,74
|
|Riyal
|3,5051
|3,5227
|% -3,50
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|14,79
|
|Altın Gr.
|759
|759
|-19,85
|
|Cumhuriyet
|5.039
|5.115
|54,00
|
|Tam
|4.981
|5.123
|35,17
|
|Yarım
|2.408
|2.478
|17,01
|
|Çeyrek
|1.208
|1.239
|8,51
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,91
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,75
|9,76
|-0,26
|
|B. Petrol
|72,31
|72,31
|3,08
|