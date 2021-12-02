***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.12.2021 10:00
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980618
BIST
18:051.857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
|
0
En Düşük
0
18:0513,3636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0567
|Açılış
|: 13,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,5311
En Düşük
13,1456
18:0515,2109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1469
|Açılış
|: 15,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,3540
En Düşük
14,9048
18:05762,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,99
|Açılış
|: 762,36
|
|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
773,65
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PCILT
|10,45
|291.064
|% 0,00
|
|PCILT
|10,45
|291.064
|% 0,00
|
|PCILT
|10,45
|291.064
|% 0,00
|
|PCILT
|10,45
|291.064
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3513
|13,3636
|% 0,43
|
|Euro
|15,1455
|15,2109
|% 0,98
|
|Sterlin
|17,6683
|17,7569
|% 0,36
|
|Frank
|14,4262
|14,5131
|% 0,18
|
|Riyal
|3,5429
|3,5607
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-0,57
|
|Altın Gr.
|764
|764
|2,65
|
|Cumhuriyet
|5.067
|5.144
|83,00
|
|Tam
|5.051
|5.183
|95,20
|
|Yarım
|2.442
|2.507
|46,05
|
|Çeyrek
|1.225
|1.254
|23,03
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,48
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|9,63
|9,65
|0,13
|
|B. Petrol
|69,78
|69,78
|0,91
|